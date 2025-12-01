À Mausoléo, un vibrant hommage au caporal Ignace Fabiani

Le 7 décembre 1967, le caporal Fabiani, alors membre du Centre de Première Intervention d’Olmi-Cappella, est engagé sur un incendie d’une rare violence au lieu-dit « Relais de Mausoléo ». Alors qu’il combat les flammes, il aperçoit en contrebas des éléments de son équipe en difficulté. Sans hésiter, il se porte à leur secours et parvient à les mettre en sécurité. Grièvement blessé au cours de cette action héroïque, il décédera peu après, laissant l’image d’un sauveteur exemplaire et dévoué jusqu’au sacrifice ultime.





Ce samedi, sa famille était présente pour assister à l’hommage organisé en son honneur. Aux côtés d’eux se tenaient notamment Jean-Toussaint Antonelli, maire de Mausoléo, Frédéric Mariani, maire d’Olmi-Capella, et Antone Casanova, maire de Pioggiola. Le SIS 2B était représenté par le Lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes. Une délégation du centre de secours d’Olmi-Cappella, conduite par le Capitaine Olivier Tomasi, ainsi que les chefs de centres de L’Île-Rousse, Belgodère et Galéria, avaient également fait le déplacement, aux côtés du capitaine Pascal Colombani, chef du groupement Balagne par intérim, et de Fabrice Agati, chef de secteur FORSAP Balagne.





La cérémonie s’est ouverte par la lecture du rappel des faits par le lieutenant-colonel Nutti, avant que plusieurs gerbes ne soient déposées au nom du SIS 2B, de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Olmi-Cappella, des UD 2A et 2B, de la famille et de la commune de Mausoléo. Après l’appel aux morts, une minute de silence fut observée, suivie de la diffusion solennelle de l’hymne national. En écho à cette émotion collective, des confrères locaux ont ensuite entonné un poignant « Dio Vi Salvi Regina », donnant à la cérémonie une profondeur toute particulière.





Le maire d’Olmi-Cappella a pris la parole pour saluer la réalisation de la stèle dédiée au caporal Fabiani et rappeler l’importance de transmettre la mémoire de celles et ceux qui, comme lui, ont perdu la vie en accomplissant leur devoir de « soldat du feu ».

Après la phase protocolaire, les participants ont été invités à rejoindre la caserne d’Olmi-Cappella où la dynamique amicale des sapeurs-pompiers avait préparé un généreux spuntinu. Un moment de partage et de recueillement, propice aux échanges de souvenirs autour de la figure d’Ignace Fabiani, symbole d’abnégation et de courage pour toute la communauté.