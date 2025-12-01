Haute-Corse - Deux accidents de la circulation font quatre blessés légers

CorseNetInfos
La rédaction le Dimanche 7 Décembre 2025 à 21:47

Deux accidents de la route ont fait au total quatre blessés légers ce dimanche en Haute-Corse.
Le premier s’est produit vers 15h30 sur la RT20, sur la commune de Vivario, au niveau du pont de Lacerone. Deux véhicules légers sont entrés en collision. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés. L’un d’eux a été évacué vers le centre hospitalier de Corte par les sapeurs-pompiers de Venaco.
Un second accident est survenu vers 17h45 entre le col de Teghime et le centre hospitalier de Bastia. Deux personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été prises en charge par deux ambulances du centre de secours principal de Bastia, puis évacuées vers le centre hospitalier.
Les circonstances précises de ces accidents restent à déterminer.







