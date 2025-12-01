Rugby régional - Sourires de circonstance pour Lucciana, Bastia XV et les Ponettes

En Régionale 1, le RC Lucciana a dominé sans partage le match contre Six-Fours Le Brusc en l'emportant largement 38 à 5. Une victoire bonifiée qui permet aux joueurs de David Pocq de monter sur le podium provisoire derrière Salon de Provence et Les Pennes-Mirabeau. Les Salonais qui ont joué cet après-midi un bien mauvais tour à Portivechju Rugby. Menés 21 à 5 à la pause les Porto-Vecchiais effectuaient une belle remontada lors de la seconde période pour prendre les devants avant de se faire dépasser au score dans les toutes dernières minutes pour finalement s'incliner 36 à 33. Les joueurs de la Cité du Sel doivent se contenter du bons défensif. Du côté du CRAB , les dimanches se suivent et se ressemblent. Face à Orange les Balanins devaient l'emporter pour recoller un peu aux équipes du bas de tableau, mais malheureusement les Vauclusiens se sont iimposés à Lumiu 16 à 11. Une huitième défaite qui maintient le CRAB à la dernière place.
En Régionale 2, dans la Poule 1, le RC Ajaccio a baissé pavillon sur la pelouse de Gap 25 à 11, alors que Bastia XV dans la Poule 2 s'est imposé sur le terrain de La Ciotat Ceyreste 26 à 14 et grimpe à la deuxième place du classement à une journée de la trêve.
En championnat territorial féminin à X, les Ponettes n'ont pas fait dans le détail contre Salon à Volpaghju en l'emportant très largement 76 à 5. Un succès assorti du bonus offensif qui offre l'opportunité aux Bastiaises de conforter leur première place.
Enfin au niveau des réserves, Portivechju Rugby a pris le meilleur sur le RCOARV 47 à 0, alors que le match Lucciana- RCA a été reporté.
Du côté des jeunes, en R2, les cadets du RCA ont gagné 24 à 22 face à Coudons, alors que les juniors du RCA, toujours face à Coudons et toujours en R2, ont été battus 26 à 15. Pour leur part, les juniors du Cismonte en R2 ont battu Brignoles 43 à 8.
