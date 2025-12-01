CorseNetInfos
Football Grand Sud - Le Sud FC s'offre la SVARR


GAP le Dimanche 7 Décembre 2025 à 18:27

Dans le cadre du derby du Grand Sud entre le Sud FC et la SVARR cet après-midi au stade Gaby Muzy, la performance du jour est à mettre au crédit des joueurs de Pierre Mariotti qui ont fait tomber le leader du Régional 1 jusque-là invaincu



Un match qui n'était pas décanté à la pause les deux équipes étant dos à dos sur la marque vierge de 0 à 0. Tout se jouait lors de la seconde période, où le Sud FC ouvrait la marque par El Ouerghmi avant l'heure de jeu, avant de doubler la mise à dix minute du terme par Gama da Silva, face à un ensemble du Valincu réduit à dix. Au coup de sifflet final le succès des Sudistes était logique. Il a donc fallu attendre la 8e journée de championnat pour voir la SVARR qui comptabilisait sept succès de rang, chuter pour la première fois de la saison. De son côté l'AS Porto-Vecchio qui rendait visite à la Casinca a subi la loi des joueurs du président Paoli en s'inclinant sur le score de 2 à 0.


En R2 , la JS Bonifacio était exempte.
En Régional 3, l'ASPV a réussi la bonne opération du jour en s'imposant sur le terrain de l'Oriente lanterne rouge de ce championnat sur la marque de 1 buts à 0.


Enfin en R4, pas de succès pour les représentants du Grand Sud dans la mesure le FC Sotta qui recevait Toga au Pruneddu a été sèchement battu 6 buts à 2, alors que dans le même temps l'AS Rocca Taravu était tenue en échec à Levie par la Squadra Lumiaccia 1 à 1.




