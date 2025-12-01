La pêche aux oursins fermée en Corse jusqu’au 15 février

Pour la troisième année consécutive, la pêche aux oursins va voir sa période limitée. Dans un communiqué publié ce mercredi, la préfecture de Corse rappelle que la « pêche aux oursins est actuellement fermée » et annonce qu’elle le sera « jusqu’au 15 février 2026 ». « Aucune dérogation n’a été délivrée pour permettre une pêche anticipée sur l’île », appuie-t-elle.



Jusqu’en 2023, cette pêche était ouverte entre le 15 décembre et le 15 avril. La réduction de cette période a deux mois a été décidée dans avec pour objectif « une meilleure gestion du stock en évitant la pêche des oursins qui ne se sont pas encore reproduits »



« Des opérations régulières de contrôle sont prévues par les services de l’État pour s’assurer du respect et de la connaissance de la réglementation. En cas de non-respect de cette fermeture, les contrevenants (pêcheurs, vendeurs et acheteurs) s’exposent notamment à des amendes administratives ou pénales pouvant aller jusqu’à 22 500 € », indique encore la préfecture en soulignant que des annonces de vente d’oursins ont été récemment détectées sur les réseaux sociaux. « Il s’agit de pêche illégale ou de pêche d’importation frauduleusement présentée comme d’origine insulaire. Les auteurs de ces annonces sont en cours d’identification pour signalement au procureur de la République », affirme la préfecture.



La raréfaction des oursins, observée dans toute la Méditerranée française depuis 2017, a conduit à des débats sur les mesures à adopter. Si un moratoire complet ou une mise en jachère de certaines zones ont été envisagés, les autorités ont pour l’instant opté pour de tels raccourcissements de la saison et une limitation des prélèvements.