Corte - Trente Cadets formés aux métiers de la Sécurité Civile

La formation de Cadets est destinée aux élèves de 4e et de 3e, filles et garçons, qui en font la demande en joignant une lettre de motivation pour être sélectionnés « car nous ne disposons que de trente places », a souligné Stéphanie Fournel avant d’ajouter : « Cette formation se déroule à travers un partenariat entre l’UIISC 5, le Service d’Incendie et de Secours ainsi que l’Académie de Corse ».

Ce projet permet aux militaires de la Sécurité Civile et du corps des sapeurs-pompiers de montrer les différents métiers proposés aux jeunes. « La sécurité Civile est une grande famille qui regroupe des sapeurs-pompiers, mais également des moyens militaires. Pour nous, il était intéressant de montrer aux jeunes générations cette grande famille en ouvrant les portes du régiment de Corte de l’UIISC5. Cela permet aux jeunes sélectionnés, de Corte et de Bastia de franchir le portail de notre unité », a précisé le lieutenant-colonel Drenne, chef de corps de l’UIISC5. Cette formation a pour objectif de faire comprendre aux jeunes, dès leur plus jeune âge, les risques d’un territoire à la fois en termes de secourisme ou encore de lutte contre les incendies, « et donc de savoir réagir face à ces risques. Et c’est important d’agir avec les jeunes à travers cette formation des Cadets. L’avantage des Cadets c’est de pouvoir découvrir qu’il existe plusieurs activités au sein de la sécurité civile car on peut devenir sapeur-pompier professionnel, aller vers les filières Bac pro pour se diriger aussi vers les métiers de la sécurité et puis, in fine, ils peuvent devenir soit sapeur-pompier professionnel soit se diriger vers les métiers de la sécurité civile. L’objectif est aussi de montrer que nous constituons deux forces qui cohabitent sur un même territoire, qui a besoin de tous ces acteurs », a poursuivi le colonel Devaux du SIS de la Haute-Corse.