Corte - Trente Cadets formés aux métiers de la Sécurité Civile

Etre Cadet de la Sécurité Civile, consiste à suivre une formation sur quinze journées tous les mercredis ainsi que les 11 novembre et 8 mai où les trente collégiens sélectionnés participent à la connaissance de tous les métiers qui touchent à la sécurité civile « comme les feux de forêts, les formations de démineurs, de sauveteurs en mer, intervention en milieux périlleux, etc. Il est également proposé aux élèves une formation aux premiers secours leur permettant de devenir référent sécurité civile sur leur collège », a expliqué Stéphanie Fournel, chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de l’Inspection Académique de Bastia.
La formation de Cadets est destinée aux élèves de 4e et de 3e, filles et garçons, qui en font la demande en joignant une lettre de motivation pour être sélectionnés « car nous ne disposons que de trente places », a souligné Stéphanie Fournel avant d’ajouter : « Cette formation se déroule à travers un partenariat entre l’UIISC 5, le Service d’Incendie et de Secours ainsi que l’Académie de Corse ».
Ce projet permet aux militaires de la Sécurité Civile et du corps des sapeurs-pompiers de montrer les différents métiers proposés aux jeunes. « La sécurité Civile est une grande famille qui regroupe des sapeurs-pompiers, mais également des moyens militaires. Pour nous, il était intéressant de montrer aux jeunes générations cette grande famille en ouvrant les portes du régiment de Corte de l’UIISC5. Cela permet aux jeunes sélectionnés, de Corte et de Bastia de franchir le portail de notre unité », a précisé le lieutenant-colonel Drenne, chef de corps de l’UIISC5. Cette formation a pour objectif de faire comprendre aux jeunes, dès leur plus jeune âge, les risques d’un territoire à la fois en termes de secourisme ou encore de lutte contre les incendies, « et donc de savoir réagir face à ces risques. Et c’est important d’agir avec les jeunes à travers cette formation des Cadets. L’avantage des Cadets c’est de pouvoir découvrir qu’il existe plusieurs activités au sein de la sécurité civile car on peut devenir sapeur-pompier professionnel, aller vers les filières Bac pro pour se diriger aussi vers les métiers de la sécurité et puis, in fine, ils peuvent devenir soit sapeur-pompier professionnel soit se diriger vers les métiers de la sécurité civile. L’objectif est aussi de montrer que nous constituons deux forces qui cohabitent sur un même territoire, qui a besoin de tous ces acteurs », a poursuivi le colonel Devaux du SIS de la Haute-Corse.
Ce projet permet aux militaires de la Sécurité Civile et du corps des sapeurs-pompiers de montrer les différents métiers proposés aux jeunes. « La sécurité Civile est une grande famille qui regroupe des sapeurs-pompiers, mais également des moyens militaires. Pour nous, il était intéressant de montrer aux jeunes générations cette grande famille en ouvrant les portes du régiment de Corte de l’UIISC5. Cela permet aux jeunes sélectionnés, de Corte et de Bastia de franchir le portail de notre unité », a précisé le lieutenant-colonel Drenne, chef de corps de l’UIISC5. Cette formation a pour objectif de faire comprendre aux jeunes, dès leur plus jeune âge, les risques d’un territoire à la fois en termes de secourisme ou encore de lutte contre les incendies, « et donc de savoir réagir face à ces risques. Et c’est important d’agir avec les jeunes à travers cette formation des Cadets. L’avantage des Cadets c’est de pouvoir découvrir qu’il existe plusieurs activités au sein de la sécurité civile car on peut devenir sapeur-pompier professionnel, aller vers les filières Bac pro pour se diriger aussi vers les métiers de la sécurité et puis, in fine, ils peuvent devenir soit sapeur-pompier professionnel soit se diriger vers les métiers de la sécurité civile. L’objectif est aussi de montrer que nous constituons deux forces qui cohabitent sur un même territoire, qui a besoin de tous ces acteurs », a poursuivi le colonel Devaux du SIS de la Haute-Corse.
Après les huit précédentes formations, le lieutenant-colonel Drenne a indiqué qu’une cadette est devenue auxiliaire sanitaire au sein du service médical de l’Unité de Corte, « et donc l’essai a été transformé pour elle ». Du côté des sapeurs-pompiers, les chiffres ne sont pas encore disponibles, mais « certains d’entre eux sont devenus sapeurs-pompiers volontaires, d’autres professionnels, mais nous les suivons depuis leur formation de Cadet de la Sécurité Civile », a indiqué le colonel Devaux.
Durant ces quinze journées de formation, outre la partie théorique, les jeunes élèves auront l’occasion de découvrir toutes les spécialités de la sécurité civile à commencer par les feux de forêts, l’intervention sur des zones sinistrées après un tremblement de terre ou une inondation, « il y aura aussi une formation à l’intervention dans un milieu périlleux mais de manière très basique en faisant descendre ces jeunes élèves d’un premier étage avec des cordes. Nous procéderons également à diverses interventions en milieux aquatique en travaillant avec du matériel utilisé lors d’inondations, mais il y aura aussi toute la partie militaire à travers quelques principes de base qui font notre vie au quotidien dont l’ordre, bien sûr », a conclu le lieutenant-colonel Drenne.
Durant ces quinze journées de formation, outre la partie théorique, les jeunes élèves auront l’occasion de découvrir toutes les spécialités de la sécurité civile à commencer par les feux de forêts, l’intervention sur des zones sinistrées après un tremblement de terre ou une inondation, « il y aura aussi une formation à l’intervention dans un milieu périlleux mais de manière très basique en faisant descendre ces jeunes élèves d’un premier étage avec des cordes. Nous procéderons également à diverses interventions en milieux aquatique en travaillant avec du matériel utilisé lors d’inondations, mais il y aura aussi toute la partie militaire à travers quelques principes de base qui font notre vie au quotidien dont l’ordre, bien sûr », a conclu le lieutenant-colonel Drenne.
-
À Patrimonio, des élèves plantent 250 arbres pour la protection des vignes
-
Grève dans les bus ajacciens : le STC rentre les bus au Vazzio, une main tendue vers la CAPA ?
-
Qualité de l’air : des ateliers participatifs pour agir sur les émissions portuaires en Corse
-
Les médecins de la maison de garde de Porto-Vecchio en grève contre le projet de loi de la sécurité sociale
-
Perpétuité requise au procès de l'assassinat de l'avocat Sollacaro