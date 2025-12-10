Qualité de l’air : des ateliers participatifs pour agir sur les émissions portuaires en Corse

MP le Mercredi 10 Décembre 2025 à 14:37

Qualitair Corse organise en cette fin d’année deux ateliers participatifs à Bastia et Ajaccio pour permettre aux habitants, institutions et acteurs portuaires de co-construire des actions destinées à réduire l’impact des activités maritimes sur la qualité de l’air. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du projet européen AIRLABÒ.