Qualité de l’air : des ateliers participatifs pour agir sur les émissions portuaires en Corse

« Mieux comprendre les enjeux locaux liés à la qualité de l’air », « partager les expériences et préoccupations », et « contribuer directement à la construction d’actions opérationnelles ». C’est l’objectif des ateliers participatifs que Qualitair Corse organise en cette fin d’année à Bastia et à Ajaccio afin de permettre au public de « co-concevoir des actions concrètes pour réduire l’impact des activités portuaires sur la qualité de l’air en Corse » dans le cadre du projet européen AIRLABÒ.
« Nous travaillons avec nos collègues de la région Sud et des collègues italiens sur la problématique de la pollution de l'air au niveau des ports. Ce programme AIRLABÒ prévoit la mise en place de Living Labs qui correspondent en gros à des réunions participatives. L'idée, c'est de mettre l'ensemble des acteurs, que ce soit les institutionnels, les gestionnaires de ports, les compagnies, mais aussi les habitants, autour d'une table pour évoquer la problématique, essayer d'orienter les actions au niveau local et de trouver si possible des solutions en commun », explique Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitair Corse, « Ce sont des rencontres ouvertes à tous, sur inscription*. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir des personnes qui sont au quotidien à proximité du port et qui souhaitent contribuer de façon positive à l'amélioration pour tous ».
Ces ateliers prévus ce jeudi à Bastia de 10h à 12h au siège de la Communauté d’Agglomération de Bastia et le mercredi 17 à Ajaccio de 10h à 12h au sein des locaux de l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien s’articuleront autour de deux temps. « Tout d’abord, nous présenterons l'état des lieux, l'ensemble des études qui ont été réalisées en termes de surveillance de la qualité de l'air, et les évolutions qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes grâce aux différentes réglementations. Et ensuite, nous parlerons du futur. La mise en place d’autres mesures va en effet imaginée en partenariat avec les riverains qui le souhaitent, et nous allons aussi travailler avec les gestionnaires de port pour avoir un peu leur vision des choses », dévoile le directeur de Qualitair Corse. « En Corse, nous avons souhaité travailler sur les deux ports principaux de l’île, car ils sont situés en centre-ville, et donc ils peuvent représenter des nuisances. On sait que notamment les compagnies et les gestionnaires de port essayent d'améliorer leur impact, donc on va partager tout ça et essayer aussi d'écouter les besoins et les attentes aussi de la population riveraine », ajoute-t-il.
Après ces deux premiers ateliers, Qualitair Corse s’astreindra à définir des besoins en termes d'information, des informations techniques plus complètes, avant l’organisation de deux nouveaux rendez-vous en 2026.
* Pour s’inscrire aux ateliers : https://forms.gle/PrGX4u8jZUAuDyNo8
« Nous travaillons avec nos collègues de la région Sud et des collègues italiens sur la problématique de la pollution de l'air au niveau des ports. Ce programme AIRLABÒ prévoit la mise en place de Living Labs qui correspondent en gros à des réunions participatives. L'idée, c'est de mettre l'ensemble des acteurs, que ce soit les institutionnels, les gestionnaires de ports, les compagnies, mais aussi les habitants, autour d'une table pour évoquer la problématique, essayer d'orienter les actions au niveau local et de trouver si possible des solutions en commun », explique Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitair Corse, « Ce sont des rencontres ouvertes à tous, sur inscription*. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir des personnes qui sont au quotidien à proximité du port et qui souhaitent contribuer de façon positive à l'amélioration pour tous ».
Ces ateliers prévus ce jeudi à Bastia de 10h à 12h au siège de la Communauté d’Agglomération de Bastia et le mercredi 17 à Ajaccio de 10h à 12h au sein des locaux de l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Ajaccien s’articuleront autour de deux temps. « Tout d’abord, nous présenterons l'état des lieux, l'ensemble des études qui ont été réalisées en termes de surveillance de la qualité de l'air, et les évolutions qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes grâce aux différentes réglementations. Et ensuite, nous parlerons du futur. La mise en place d’autres mesures va en effet imaginée en partenariat avec les riverains qui le souhaitent, et nous allons aussi travailler avec les gestionnaires de port pour avoir un peu leur vision des choses », dévoile le directeur de Qualitair Corse. « En Corse, nous avons souhaité travailler sur les deux ports principaux de l’île, car ils sont situés en centre-ville, et donc ils peuvent représenter des nuisances. On sait que notamment les compagnies et les gestionnaires de port essayent d'améliorer leur impact, donc on va partager tout ça et essayer aussi d'écouter les besoins et les attentes aussi de la population riveraine », ajoute-t-il.
Après ces deux premiers ateliers, Qualitair Corse s’astreindra à définir des besoins en termes d'information, des informations techniques plus complètes, avant l’organisation de deux nouveaux rendez-vous en 2026.
* Pour s’inscrire aux ateliers : https://forms.gle/PrGX4u8jZUAuDyNo8
-
À Patrimonio, des élèves plantent 250 arbres pour la protection des vignes
-
Corte - Trente Cadets formés aux métiers de la Sécurité Civile
-
Grève dans les bus ajacciens : le STC rentre les bus au Vazzio, une main tendue vers la CAPA ?
-
Les médecins de la maison de garde de Porto-Vecchio en grève contre le projet de loi de la sécurité sociale
-
Perpétuité requise au procès de l'assassinat de l'avocat Sollacaro