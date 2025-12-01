Bastia - « La Corse promise » en avant-première ce 11 décembre au Cinéma "Le Regent"



Les personnes qui souhaitent assister à la présentation du film doivent s’inscrire, préalablement sur le site de l’association Terra Eretz

Les auteurs du film coécrit par Michaël Darmon expliquent que "La communauté juive de Corse renait. Déclinante depuis la fin des années 1970, elle connait aujourd’hui un souffle nouveau, porté notamment par l’installation récente de trois rabbins Loubavitch. La voilà forte de plus de cinq cents âmes en 2024 et l’actualité pourrait nourrir cette vitalité retrouvée. En effet, tandis que les actes antisémites se multiplient dans le monde et partout en France depuis les massacres du 7 octobre, l’Île de Beauté se rappelle aux Juifs comme le refuge qu’elle a toujours été pour eux."De Bastia à Ajaccio en passant par Porto-Vecchio, ce film suit les trois rabbins et va à la rencontre de la communauté juive historique, souvent descendante de réfugiés orientaux. Témoignage à contre-courant des dominantes de l'actualité nationale, il interroge la notion d’intégration et raconte en filigrane la tradition d’accueil de la Corse et la force de son identité.----