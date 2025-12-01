CorseNetInfos
Bastia - « La Corse promise » en avant-première ce 11 décembre au Cinéma "Le Regent"


La rédaction le Jeudi 11 Décembre 2025 à 09:00

L'association Terra Eretz Corsica Israel organise ce 11 décembre à 20h30 au cinéma "Le Régent" la projection en avant-première de "La Corse promise", le film de Jean-Emmanuel Casalta et Thomas Raguet. L'événement est organisé en partenariat avec la communauté d’agglomération de Bastia, et avec la préfecture de Haute-Corse, dans le cadre de la lutte contre l’antisémitisme. Un débat suivra la présentation du film en présence de Paul Amar et d’Amine El Khatmi.



Les auteurs du film coécrit par Michaël Darmon expliquent que "La communauté juive de Corse renait. Déclinante depuis la fin des années 1970, elle connait aujourd’hui un souffle nouveau, porté notamment par l’installation récente de trois rabbins Loubavitch. La voilà forte de plus de cinq cents âmes en 2024 et l’actualité pourrait nourrir cette vitalité retrouvée. En effet, tandis que les actes antisémites se multiplient dans le monde et partout en France depuis les massacres du 7 octobre, l’Île de Beauté se rappelle aux Juifs comme le refuge qu’elle a toujours été pour eux."

De Bastia à Ajaccio en passant par Porto-Vecchio, ce film suit les trois rabbins et va à la rencontre de la communauté juive historique, souvent descendante de réfugiés orientaux. Témoignage à contre-courant des dominantes de l'actualité nationale, il interroge la notion d’intégration et raconte en filigrane la tradition d’accueil de la Corse et la force de son identité.
Les personnes qui souhaitent assister à la présentation du film doivent s’inscrire, préalablement sur le site de l’association  Terra Eretz 




