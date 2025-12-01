Bastia ouvre son marché de Noël sur la place Saint-Nicolas

Des odeurs de figatellu, de churros et de cannelle embaument la place Saint-Nicolas. Au milieu des chalets, le père Noël déambule, sous le regard des enfants qui font leurs premiers pas sur la glace de la patinoire. Le marché de Noël de Bastia vient d’ouvrir ses portes, ce 10 décembre, pour quatorze jours : « On y trouve des artisans, des agriculteurs, une patinoire, une grande roue ».



Un marché unique pour le service animation, qui le voit comme une « foire agricole », explique Marc Antoni, responsable du service animation de la ville de Bastia.

Pour satisfaire les visiteurs, pas moins de 71 chalets cette année, contre 66 l’année dernière : restauration, produits artisanaux et agricoles… Il y en a pour tous les goûts, et surtout de quoi faire ses achats de Noël. Et puis, cette année, les amateurs de glisse retrouveront de la vraie glace : « On a le retour de la patinoire de glace, en plus avec le tour du kiosque à musique, pour la mettre au centre du marché de Noël. Nous avions fait l’essai pendant deux ans de la patinoire synthétique, mais la glace est plus intéressante pour les ados. » Parmi les animations proposées : des balades à dos d’âne ou encore des activités pour les enfants l’après-midi.



Depuis plus de dix ans, le marché de Noël de Bastia s’inscrit comme un lieu de divertissement, mais aussi commercial, explique Linda Piperi, adjointe au maire en charge de l’animation : « C’est l’événement incontournable des fêtes de Noël. C’est un moment festif. Nous avons fait le choix de travailler avec la chambre d’agriculture et la chambre de métiers, et c’est important que ce savoir-faire soit vu et connu, et qu’il réponde aussi à cette période commerciale de Noël. »



Ce marché a également évolué au fil des années, des premiers temps sur la place du Marché jusqu’à l’installation aujourd’hui de ce qui s’apparente à un véritable village de Noël et son festival d’hiver. Un rythme de croisière et un équilibre entre fête, animations et commerces semblent avoir été trouvés par la ville de Bastia : « Grâce ou à cause du Covid, nous sommes venus sur la place Saint-Nicolas. Nous sommes à un niveau qui semble vraiment intéressant », argumente Marc Antoni.

Le marché de Noël de Bastia, c’est aussi, et pour beaucoup, le côté festif de la période, avec les concerts et les apéros, midi et soir : « Nous avons un groupe tous les midis et à 18 heures, avec une montée en puissance, avec six soirées festives… On se transforme en festival de Noël. »

Pour Linda Piperi, l’élue en charge des animations : « Cet aspect convivial, c’est l’un des points forts du marché de Noël. »



Le marché de Noël de Bastia fermera ses portes le 23 décembre prochain.