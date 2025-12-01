« Les passeurs de voix » au cinéma Le Studio à Bastia

Fabienne Bernard de Wilde est psychologue de formation, coach en entreprise et réalisatrice. Ces documentaires traitent de sujets permettant d’envisager d’autres façons de vivre ensemble dans un monde durable, documentaires sur les chamanes autour du monde et courts-métrages de fiction destinés à la sphère privée. En 2024, elle a produit « Les passeurs de voix », un documentaire où le chant questionne la notion de résilience.



« Le chant est musique, il passe par le corps » explique Fabienne Bernard de Wilde. « Lorsque celui-ci est éprouvé́ par une crise majeure, comme une maladie grave, une rupture ou un harcèlement, le travail de la voix met en œuvre des forces de résilience. C’est du corps en résonance que surgit la guérison, la transformation, le mieux-être, la joie ». Ce film retrace l’aventure musicale et humaine de quatre chanteurs qui ont en commun l’amour de la musique et qui ont été confrontés à une crise de vie majeure. Chanteuse lyrique, chanteur baroque, artiste de variété́, chanteuse de jazz, ils ont tous perdu leurs forces à un moment de leur vie. Le casting ? « J’ai rencontré les personnages de ce film sur ma route. Je connaissais Sébastien, un des quatre chanteurs car j’avais animé des séminaires avec lui pendant 20 ans. J’ai parlé de mon projet de film à Michael, mon professeur de chant qui a été intéressé par l’aventure. Par son réseau j’ai pu faire la connaissance de Corinne puis de Maryline. S’il y a eu choix, c’était des deux côtés. Car pour chacun d’entre nous, accepter d’être embarqué dans une aventure comme celle que nous avons partagée sur plus de deux ans demande à chacun une belle disponibilité, une grande motivation et une grande confiance ».





En dépit de leurs répertoires très différents, les 4 chanteurs ont décidé de préparer un concert sur les bienfaits de la voix. « Le chant les a aidés à surmonter leurs épreuves. Aussi à leur tour ont-ils voulu transmettre cette expérience aux autres : le pouvoir du corps en résonance. Pendant plus d’un an, je les ai suivis, témoin de leurs échanges fructueux, interrogatifs voire de leurs doutes. C’est en quelque sorte le chemin de leur résilience » indique Fabienne. Le tournage a débuté en Corse, terre racine pour la réalisatrice, «Une terre habitée par le chant » souligne-t-elle. Pour des raisons pratiques et parce que les quatre personnages de ce film ont tous des racines dans le sud, ils se sont ensuite retrouvés chez elle dans les Alpilles, environ tous les deux mois, au fil des saisons. « Nous nous sommes retrouvés pour avancer dans notre projet de concert, pour parler de nos épreuves et du rôle que ces rencontres régulières avaient pour nous, pour choisir le répertoire du concert et répéter nos chansons. » déclare Maryline Leonetti.





Ce film s’attache ainsi à̀ suivre la renaissance de ces quatre artistes qui ont voué leur vie au chant et à ses puissances. Chacun les retrouve progressivement tout en soutenant les autres : leurs élèves, les enfants autistes qu’ils accompagnent ou les profanes qu’ils libèrent de leurs blocages. La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Fabienne Bernard de Wilde et de Maryline Léonetti, chanteuse lyrique et l’un des personnages du film