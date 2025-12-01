Bastia : Une nouvelle croix au clocher de Notre Dame de Lourdes

Au fil des décennies, la paroisse Notre-Dame de Lourdes a connu de nombreux chantiers, mais peu auront eu la portée symbolique de celui qui s’achève aujourd’hui : l’installation d’une nouvelle croix au sommet de son clocher. L’ancienne structure, fragilisée par les intempéries et l’usure du temps, ne pouvait en effet plus être conservée en sécurité. «Cette croix va remplacer la précédente qui, avec l'usure du temps et les mauvaises conditions météorologiques, menaçait de tomber », explique le Père Georges Nicoli, curé de Notre-Dame de Lourdes, doyen de ville.



Construite à partir de 1913, grâce aux dons du Conte Sébastien Gregori, l'église Notre-Dame de Lourdes, seule église de Corse dédiée aux apparitions de la Vierge Marie à Lourdes à la jeune Sainte Bernadette, fut inaugurée le 3 décembre 1916 par Mgr Augustin Simeone, évêque d'Ajaccio, avant d'être consacrée le 4 mars 1917. Touchée par les bombardements de 1943, l'église perdit sa voûte et ses vitraux d'origine. Seule la statue de Notre-Dame-de-Lourdes, qui domine le chœur, demeura intacte dans sa grotte. Restaurée à la fin de la guerre, elle fut à nouveau inaugurée le 30 juin 1946. Son premier curé et fondateur, le chanoine Eugène Leschi, repose dans une crypte à l’arrière.



Cette nouvelle croix sera la troisième qui viendra surplomber le clocher, une première, l’originale, ayant en effet déjà été remplacée il y a plusieurs dizaines d’années. « Cette 2ème croix, qui a été ôtée en avril dernier, était très lourde, pesant 85 kg », souligne le Père Nicoli. « Elle s’est usée au fil des temps, a lézardé le clocher et menaçait la structure même de celui-ci qui surplombe la ville. Il était donc raisonnable de la remplacer de manière urgente pour y mettre une autre croix beaucoup plus légère, beaucoup plus adaptée à la structure de l'édifice et à l'emplacement même de l'église en prise au vent. Cette croix nous revient quelques jours avant Noël, comme pour marquer un peu le signe de l'espérance chrétienne qui, désormais, trônera sur le toit de l'église ».



Une croix dorée fabriquée à Monte



En avril, après le retrait de la croix, son socle avait été raboté et un nouveau coffrage avait été coulé dans le clocher pour accueillir sa remplaçante. « Nous avons opté pour une croix identique à la précédente sur la forme, mais elle a été réalisée en inox doré, un matériau plus moderne, et est donc plus légère malgré sa taille de 3 m sur 2 m », indique le Père Nicolai. Cette croix, financée entièrement par la paroisse, a été conçue à Monte par la ferronnerie Felicelli. « Elle représente un investissement conséquent pour notre église », appuie le curé.



Avant d’être scellée tout en haut du clocher, à 45 m de hauteur, mardi 16 décembre, elle sera exposée durant 3 jours, samedi 13, dimanche 14 et lundi 15, dans l’église, afin que les paroissiens puissent l’admirer. Elle sera ensuite bénie lundi 15 à 18h, lors de la messe anniversaire de la visite du pape à Ajaccio. « Afin que chacun puisse s'inscrire dans cette histoire de l'édifice, sera proposé à ceux qui sont attachés à l'église et à la communauté paroissiale, d'inscrire leur nom sur une fiche qui sera glissée à l'intérieur même de la croix, un peu comme forme de reliquaire. Cela montrera leur désir, leur attachement à la croix du Christ, mais aussi au lieu dans lequel nous célébrons régulièrement les mystères du Salut. L’installation de cette croix en ce temps de Noël est d’ailleurs très symbolique, la naissance de Jésus et la croix du Christ sont intimement liées dans l'histoire du salut », dévoile le père Nicoli, « Elle va être installée à un moment anniversaire, puisqu'il y a un an, le pape François était en Corse pour nous apporter cette joie de l'Église, cette joie de l'espérance chrétienne au début du Jubilé. C'était historique pour chacun d'entre nous. Il se trouve que providentiellement, la croix sera installée dans les jours où nous fêtons ce premier anniversaire ».



Cette cérémonie se déroulera en outre pendant le temps de l’Avent, si important pour les Chrétiens. « C’est un temps d'espérance, un temps de paix, un temps de vie, un temps de fraternité, un temps de partage autour de la croix du Christ. Il est très important parce qu'il nous prépare intérieurement et extérieurement, avec tous les décors et les crèches que nous avons, à célébrer cette naissance merveilleuse du Sauveur. Depuis quelques jours déjà nous sommes entrés dans ce temps-là et on continue notre marche vers Noël. Cette étape-là est presque un prélude aux grandes festivités de la nativité », glisse le père Nicoli.



Un message à quelques jours de la Nativité ?



À quelques jours de Noël, ce temps de l'Avent représente en outre un message fort pour les Chrétiens. « Il nous appelle à revenir un peu à l'essentiel de la foi. L'essentiel, c'est la contemplation de ce mystère de l'incarnation du Fils de Dieu dans la crèche de Bethléem, un mystère qui nous rappelle que désormais, Dieu n'est plus étranger ou éloigné de nos vies, mais qu'il se fait proche de nous dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve, et que cette fête de Noël, en dehors du côté affectif dont elle s'est revêtue avec le temps, nous rappelle que Dieu nous aime, il nous aime d'un amour tellement grand, tellement puissant, qu'il nous donne son Fils, un Fils qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps », souligne le père Nicoli.



A l’occasion du scellement de la nouvelle croix au sommet du clocher, la paroisse a fait confectionner un demi-millier de bougies à l’effigie de celle-ci. Elles bruleront devant elle jusqu’à mardi.

