À quelques jours de Noël, c'est le rush à la plateforme de distribution de La Poste de Borgo

Plus de 2000 colis par jour

Pendant la saison des fêtes, La Poste en Corse traite quotidiennement entre 13 000 et 15 000 colis, mettant en place un dispositif spécial pour gérer les flux entrant sur l'île. Un avion supplémentaire dessert Bastia et Ajaccio, tandis que des liaisons routières supplémentaires garantissent une livraison rapide de courriers et colis. À Borgo, la plateforme voit également son activité doubler depuis le début du mois. Six jours sur sept, entre 6 heures et 7 heures, les équipes réceptionnent les colis en provenance du centre de tri départemental de Bastia qui les répartit dans les six plateformes de Haute-Corse, dont celle de Borgo, capable de traiter jusqu'à 2 000 colis quotidiennement pendant les fêtes, soit presque deux fois plus qu’en temps normal. "Pendant la pack période, c’est presque deux fois plus qu’en temps normal." explique le directeur Lionel Pasqualini qui observe une augmentation de 5 à 10 % du volume de colis par rapport à 2022 en Corse, à rebours de la tendance nationale à la baisse due à une diminution du pouvoir d'achat. Il attribue cette croissance aux nouvelles habitudes de consommation, avec une variété de produits commandés, allant des pâtes aux lessive en passant par du papier toilette ou du sopalin. "Les habitudes de consommation des insulaires ont changé et maintenant on voit arriver de tout. On sent que depuis la crise Covid les gens ont pris d'autres habitudes de commander." explique le directeur.



En Corse le e-commerce se porte bien

En Corse, le commerce en ligne prospère, comme le souligne Lionel Pasqualini : "toute la population commande", même en zone rurale, mais ce sont surtout les jeunes qui sont actifs dans cette pratique. On a des nouveaux quartiers résidentiels à Borgo, Lucciana, où des jeunes couples se sont installés, et c'est là qu'on livre le plus, même si cette pratique est en train de se standardiser." La clientèle ne se limite pas aux particuliers, car La Poste approvisionne également des commerçants locaux qui revendent les produits, tels que bijoux ou vêtements, contribuant ainsi au commerce local, comme le souligne le directeur.