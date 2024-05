Furiani : L'OM et « Treizième Homme », avec l’Associu Sporting Bastia 92 et le Collectif des victimes du 5 mai

L’association « Treizième Homme » a pour mission de valoriser le territoire marseillais, de diffuser les valeurs olympiennes et à relier l'histoire et le présent du club. Le fonds de dotation de l’OM, quant à lui, accompagne diverses structures en leur offrant un soutien structurel pour promouvoir des projets qui correspondent à ses domaines d'intervention. C'est dans cet esprit que Treizième Homme s'associe à l'Associu Sporting Bastia 92 pour les initiatives menées aux côtés du Collectif des victimes du 5 mai 1992, afin de perpétuer le devoir de mémoire du drame de Furiani, cher au président olympien.





Cet accompagnement et ce soutien se traduit par des actions concrètes qui se dérouleront à Marseille et à Furiani. Parmi celles-ci, des campagnes de sensibilisation à destination des collégiens corses et marseillais, ainsi que des membres du centre de formation olympien, seront organisées. De plus, un espace de commémoration sera installé à l'Orange Vélodrome.







L'Associu Sporting Bastia 92 et le Collectif des victimes du 5 mai 1992 se réuniront notamment lors du match OM – Lorient le 12 mai prochain à l'Orange Vélodrome pour inaugurer une plaque commémorative en présence de Pablo Longoria. Ils assisteront également à la diffusion dans le stade d'un film sur cette tragédie et procéderont au coup d'envoi fictif de la rencontre.

L’OM rejoint ainsi le SCB en tant que partenaire privilégié de L'Associu Sporting Bastia 92 et du Collectif des victimes du 5 mai.