Vescovato : Un atelier insolite autour du Bleuet du Souvenir pour le 8 mai

Dans le cadre de sa mission de transmission de la mémoire des conflits contemporains aux jeunes générations, l'ONACVG organise une opération spéciale autour du Bleuet du Souvenir pour marquer le 8 mai à Vescovato. Cette activité pédagogique et artistique réunit une centaine d'enfants membres du centre d'activités de loisirs sans hébergement communal pour sensibiliser ces jeunes esprits aux valeurs de respect, de paix, de tolérance, de mémoire, et de solidarité.





L'objectif principal de cette initiative est de créer un événement éducatif et créatif autour du symbole du bleuet, en partenariat avec le centre aéré de Vescovato. Les enfants participeront à diverses activités manuelles comme la décoration d'un grand pont, la construction de guirlandes et la décoration de grosses branches, en utilisant des matériaux recyclés tels que des branches d'arbre, des sacs plastiques, des cartons, des bouteilles en plastique, etc.

Les animations se déploieront également dans les ronds-points de Vescovato pour susciter la curiosité de la population locale. Les activités seront encadrées en collaboration avec les agents de service municipaux, des anciens combattants, et la Délégation Militaire Départementale.

Une exposition spéciale sur la Grande Guerre, adaptée au jeune public sous le nom "La guerre des crayons", sera présentée. Cette exposition, conçue par le musée de Montmartre à Paris, offre une vision ludique et éducative de la Grande Guerre telle que vécue et racontée par les enfants des écoles de la IIIe République.

Les enfants auront également l'opportunité de participer à un atelier de photolangage, un outil favorisant l'échange, la réflexion et la créativité à travers des photographies déclencheurs de prise de parole.

Pour ajouter une dimension ludique et éducative supplémentaire, un jeu de l'oie sur la citoyenneté sera proposé aux participants. Ce jeu interactif aborde l'histoire des conflits contemporains et les institutions de la République, offrant ainsi une approche enrichissante et engageante de la citoyenneté et de l'engagement républicain.

Ces activités préparent les élèves à participer de manière significative à la cérémonie commémorative du 8 mai qui se déroulera à 11h30 au village de Vescovato, où ils auront l'occasion de partager des lectures de poèmes en hommage aux événements historiques qui ont marqué notre mémoire collective.