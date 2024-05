Echecs : 100 joueurs attendus à Corte pour les championnats de Corse de blitz

Doté d'une enveloppe de 1600 € de prix, ce tournoi promet des parties rapides intenses et captivantes. Les locaux du Campus Mariani, au sein du bâtiment UFR droit et sciences sociales, seront le théâtre de cette compétition où se réuniront les meilleurs joueurs corses ainsi que les jeunes talents de la région.



Le Championnat de Corse de Blitz offre une occasion exceptionnelle de célébrer le jeu d'échecs en Corse. La Ligue Corse des Échecs garantit des moyens logistiques et structurels adéquats pour assurer le succès de cet événement. En plus des prix en argent, les joueurs auront la chance de se disputer le titre de Champion de Corse.



Les inscriptions auront lieu de 13h00 à 13h45 avec des frais de participation de 5 € pour les jeunes, 10 € pour les adultes, et une gratuité pour les joueurs titrés. La compétition débutera avec la cérémonie d'ouverture à 14h00 et se clôturera par la remise des prix à 18h00.