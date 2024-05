« Emma Lab’ In Festa » les 25 et 26 mai au Parc de Saleccia

Ce sera la 4ème édition de cette manifestation organisée par l’Association Emma Laboratoire Culturel. Un festival pluridisciplinaire implanté au Parc de Saleccia avec une « intro » le 23 mai à Bastia.





« Emma Lab’In Festa est la manifestation annuelle phare de notre association » explique Elsa Comelli, coordinatrice de d’Emma Laboratoire Culturel. « Elle va se dérouler en plusieurs parties. Des représentations scolaires, des rencontres publiques, en Balagne les jours précédents et suivants le week-end et une soirée d’inauguration à l’Appuntu à Bastia le jeudi 23 ».

À travers une programmation exigeante et novatrice, ce festival entend mettre en valeur une majorité d’artistes insulaires aux propositions innovantes. « C’est cette curiosité et cette ouverture à la modernité qui en fait une manifestation culturelle singulière et complémentaire de l’offre culturelle du territoire » souligne E. Comelli. « Une attention particulière est portée à la circulation des artistes et des œuvres entre les différentes micro région corses et aux arts du cirque et aux arts de la rue. Cette année nous renforçons notre intérêt pour les artistes originaires du Pumonte et plusieurs déplacements dans le sud ont été organisé afin d’aller à leur rencontre ».

Chaque année le festival met également en lumière quelques projets artistiques inédits en Corse et permet ainsi au public de découvrir des artistes venus d’ailleurs. « Nous consacrons aussi une partie de la programmation au jeune public ». Tout au long de ces deux jours balanins de nombreux ateliers de pratique artistique seront proposés, dirigés par les artistes invités et en lien avec les spectacles ou performances présentées.



Programme

Jeudi 23 mai à Bastia

18 h : Show case Wofi Olivier Broquet (Composition en direct musique électronique), présentation et échange autour de l’usage de Wofi (Kiviak Instrument).

20 h : Concert Slencha Chanson, autrice compositrice et musicienne originaire de la Balagne accompagnée pour l’occasion de Anne-Lise Herrera au violoncelle et Isabelle Giannelli au violon.

21 h : DJ set Olivier Bertholet aux accents d’Afrobeat, De Nu disco et de chill électronique.



Samedi 25 mai

Parc de Saleccia

13 h/16h : Ateliers de pratiques artistiques pour tous.

14 h : Spectacle jeune public « Dix de plus dix de moins » avec Anne-Lise Herrera (violoncelliste) et Caroline Savi (danseuse)

16h00 : Spectacle tout public, cirque burlesque : « Tout ça pour ça »

18h00 : Mostra, Isola Mater, exposition d’Amandine Joset Battini

19h30 : Concert de Cora Laba avec en invité Yurii Khustochka, voix et basse

20h45 : Concert Clameurs, duo oud et contrebasse

22h30 : Concert Sh404, éléctro-rock

00h15 : Dj set, Ushdé & Guest, éléctro



Dimanche 26 mai

Parc de Saleccia

14h/16h : Ateliers artistiques pour toutes et tous.

15h00 : Spectacle jeune public « Martha et ses chats »

16h30 : Spectacle tout public danse musique traditionnelle, poésie : « Memoria in muvimentu »

17h30 : Restitution de l’atelier d’improvisation musicale d’Emma Lab

18h30 : Concert Agrodolce, duo chant et piano

20h00 : Jam session & Dj set Mal’Cunciliu