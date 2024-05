L’autonomie en Corse : une question cruciale pour les mouvements de la gauche insulaire



France Insoumise, Inseme à Manca et Ghjuventù di Manca ont récemment publié un communiqué commun pour exprimer leur position sur la question de l'autonomie. Selon eux, l'autonomie doit être pensée et mise en œuvre avec une vision claire et des garanties spécifiques pour le bien-être et les intérêts de la population corse.



La Corse demeure aujourd'hui la région la plus pauvre de France métropolitaine, malgré ses atouts naturels et son potentiel économique. C'est le constat dressé par les mouvements de gauche qui soulignent que cette situation précaire est exacerbée par des problèmes tels que l'influence persistante de la mafia, la concentration économique entre quelques mains et des pratiques clientélistes qui minent la confiance des citoyens envers les institutions.





L’autonomie, un projet réfléchi et transparent

Dans leur communiqué, ces mouvements politiques rejettent catégoriquement toute autonomie "qui servirait des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Ils mettent en garde contre une autonomie qui ne serait qu’un moyen de renforcer le pouvoir des élites économiques, politiques ou mafieuses."

Ils appellent plutôt à une autonomie "fondée sur des principes démocratiques solides, avec des garde-fous clairs pour éviter les dérives. Parmi les points cruciaux évoqués figurent la transparence totale du processus décisionnel, la participation citoyenne effective dès les premières étapes du projet, le respect strict des acquis sociaux et des droits des travailleurs, ainsi que la protection de l'environnement et du patrimoine naturel et culturel de l'île."



Une gauche vigilante et engagée

Les mouvements de gauche affirment leur vigilance quant à la mise en place d'une autonomie réelle et positive pour la Corse. Ils rappellent que l'autonomie ne doit pas être un objectif en soi, mais un moyen de construire une société plus juste, solidaire et démocratique. Pour eux, l’émancipation politique de la Corse doit se traduire par des avancées concrètes pour l'ensemble de la population insulaire, notamment en matière d'emploi, de logement, d'éducation et de protection de l'environnement.



Dans un contexte où les débats sur l'évolution institutionnelle de la Corse sont intenses, les mouvements de gauche se positionnent en défenseurs des intérêts du peuple corse. Ils exigent une autonomie véritable, ancrée dans des valeurs de justice sociale, de transparence et de respect de l'environnement, et se mobilisent pour que tout projet d'autonomie soit soumis au contrôle citoyen et à l'exigence démocratique.