Tour de Corse Historique : un plateau relevé pour la 25e édition

Le 25e Tour de Corse Historique se disputera du 4 au 11 octobre prochain avec 380 autos au départ de Calvi. D'ores et déjà, la concurrence s'annonce rude, notamment en VHC où la liste des concurrents laisse entrevoir une belle bagarre dans les différentes catégories.

Dans cette liste des engagés figurent deux anciens lauréats du Tour de Corse moderne — et non des moindres — avec Bruno Saby, vainqueur en 1986 sur la Peugeot 205 Turbo 16 Évolution 2, qui pilotera la Lancia Delta HF Integrale, voiture avec laquelle il avait gagné le Rallye Monte-Carlo 1988, et l'insulaire Pascal Trojani, qui avait remporté l’édition 2009 sur Peugeot 307 WRC, qui fera lui ses débuts sur le TDCH avec une BMW M3 identique à celle qu’il pilotait dans les années 1990. Pour sa première saison en VHC, le Corse cumule déjà trois victoires en trois courses (Ronde de la Giraglia, Rallye des Monts de Vaucluse, Rallye de l’Huveaune).



Dans cette même liste, on retrouve deux pilotes ayant déjà inscrit leur nom au palmarès du Tour de Corse Historique. Là aussi, la concurrence sera rude avec les présences du vainqueur sortant, Julien Saunier, qui va être au volant, année 2025 oblige, d'une Renault 5 Maxi Turbo, en hommage à la victoire de Jean Ragnotti au Tour de Corse 1985. De son côté, Christophe Vaison, qui s'est déjà aligné au TDCH sur Talbot Samba, Lancia 037, Ford Escort, BMW M3 et Ford Sierra, primé lors des éditions 2014 et 2015, revient sur une Porsche 911.



Les Porsche et les M3

Parmi les pilotes de renom attendus au départ, on trouve également Patrick Bernardini, champion de France des rallyes 1995 et 1996, et vainqueur du Rallye Monte-Carlo 1996. L'Ajaccien, qui n’a participé qu’une fois au TDCH en 2022, sera au volant d’une BMW M3, la même qui lui avait permis de décrocher son premier podium en Championnat de France, au Rallye Alsace-Vosges 1990. L'éclectique Avignonnais Philippe Gache, cumulant dix participations aux 24 Heures du Mans, quatre au Dakar, une aux 500 miles d’Indianapolis et deux victoires aux 24 Heures de Chamonix, participera à son dixième TDCH, cette fois au volant d’une Porsche 911.



Les Porsche seront, une nouvelle fois, en nombre, et d’autres prétendants à la victoire finale en VHC (période E à J1) ont choisi de s’aligner au volant du modèle de la firme de Stuttgart, à l'image du Porto-Vecchiais Jean-Baptiste Botti (3e en 2022), Bertrand Fassio (plusieurs fois victorieux en Coupe de France des rallyes VHC), Florent Jean (double vainqueur du Tour Auto en classe H/I), ou encore Richard Kollé (récent vainqueur du Rallye du Pays des Maures en VHC).



Toujours sur Porsche 911, deux débutants seront à surveiller de près : Hugo Micheli, qui s’est illustré en moderne avec deux succès à la Ronde de la Giraglia, et Pascal Perroud, plusieurs fois victorieux sur des rallyes VHC disputés en France, en Suisse et en Espagne.



Grosse bagarre en J2

Dans la catégorie J2, à savoir celle des autos allant de 1986 à 1990, les M3 seront en vedette avec les insulaires Christophe Casanova et Olivier Capanaccia, vainqueurs respectivement en 2021 et 2023. À ces sérieux prétendants, il faut ajouter Richard Doux (plusieurs fois victorieux en Coupe de France des rallyes VHC), Anthony Fotia (3e J2 en 2024 et récent 5e du Rallye Rhône-Charbonnières), Jérôme Mancini (2e J2 en 2024), Tom Pieri (vainqueur J2 en 2024), ou encore Pierre Vivier (2e J2 en 2022). Des habitués des podiums qui auront, comme l'ensemble de la meute, les dents longues.



Enfin, du côté des Ford Escort MK2 de la période I (1977 à 1981), Jean-François Bérenguer (plusieurs fois victorieux en Coupe de France des rallyes VHC), Paul Lietaer (véritable légende des rallyes VHC dans le Benelux) et Karl Van De Woestyne (vainqueur I en 2024) seront à surveiller de très près.



Verdict le 11 octobre à Calvi.