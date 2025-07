À l’aéroport Bastia-Poretta, un hommage à Antoine de Saint-Exupéry 81 ans après sa disparition

“Il est important de perpétuer le devoir de mémoire.” À l’occasion du 81e anniversaire de sa disparition, une cérémonie en hommage à Antoine de Saint-Exupéry a été organisée ce jeudi 31 juillet à l’aéroport de Bastia-Poretta, devant la stèle qui lui est dédiée. À l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, l’événement s’est tenu en présence des hautes autorités régionales et départementales. “Il n'y aura pas d'évocation, mais simplement une phrase que j'ai choisie et qui est très importante. Antoine de Saint-Exupéry a écrit : ‘Nous cherchons tous un idéal, une vie faite de splendeur, une rose en huit couleurs, mais pour connaître l'essentiel, il faut regarder avec le cœur.’ Je pense que tout le monde devrait la voir”, a énoncé Yann Derrien, président de l’Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace (ANORAAE), en ouverture de la cérémonie.





Après le discours, plusieurs personnes, dont des représentants des municipalités de Borgo et Lucciana, de la Collectivité de Corse et de la préfecture de Haute-Corse se sont succédé pour déposer une gerbe de fleurs devant la stèle rappelant l’ultime vol de l’écrivain. La cérémonie s’est clôturée avec une minute de silence et une Marseillaise, pour rendre hommage à Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi à tous les anciens combattants morts pour la France. “On commémore aujourd’hui le 81e anniversaire de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est l’un des plus grands écrivains de France. C'est très important de commémorer la mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie et qui sont morts pour notre liberté, et c'est important qu'on montre que le monde des combattants est là. Il est nécessaire de perpétuer la mémoire des anciens combattants, mais aussi de sensibiliser les plus jeunes”, explique Yann Derrien.





Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry décolle de l’aéroport de Bastia-Poretta à 8h25 à bord d’un bimoteur P-38 Lightning en version reconnaissance aérienne. Il met le cap sur la vallée du Rhône, devant ensuite passer par Annecy puis par la Provence afin de réaliser une série de reconnaissances photographiques dans le but de tracer des cartes précises du pays, avant le débarquement en Provence prévu le 15 août. D’abord porté disparu, il est finalement reconnu “mort pour la France” l’année d’après. Ce n’est qu’en 1998 qu’un pêcheur marseillais remonte dans ses filets une gourmette sur laquelle est inscrit le nom d’Antoine de Saint-Exupéry. Deux ans plus tard, des morceaux de son avion seront retrouvés, certifiant le lieu où il a perdu la vie. Encore aujourd’hui, les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues. L'hypothèse la plus probable est que son avion ait été abattu par un chasseur allemand.