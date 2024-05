Férié mais pas obligatoirement chômé : c'est quoi le lundi de Pentecôte ?

Instaurée en 2004 par Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, la journée de solidarité « consiste, pour les salariés, en un jour de travail supplémentaire, en principe non rémunéré », précise le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Jusqu’en 2008, elle est organisée le lundi de Pentecôte. Désormais, elle est fixée n’importe quel jour férié chômé. Ainsi, lorsque l’employeur décide d’appliquer cette journée au lundi de Pentecôte, elle doit être effectuée par le salarié.

Ainsi, après une consultation entre l’employeur et les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, les employés peuvent être amenés à travailler gratuitement sur une journée de 7 heures, ou à effectuer le même temps de travail non rémunéré, étalé sur l’année.

Il est cependant possible de prendre cette journée en RTT ou de poser un jour de congé, grâce à un accord préalable avec l’employeur.