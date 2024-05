"Corsica Rumana" : La Corse à l'époque romaine, à découvrir aux médiathèques d’Ajaccio

Les médiathèques d’Ajaccio invitent les passionnés d'histoire et de culture à explorer "Corsica Rumana" lors de la troisième édition du mois de l’Archéologie, du 18 mai au 08 juin 2024. Cet événement labélisé #JMEurope (Joli mois de l’Europe) propose des expositions fascinantes, des conférences éclairantes et des ateliers ludiques pour tous les âges. Les médiathèques des Cannes, de St Jean et des jardins de l’Empereur sont les lieux de rendez-vous pour plonger dans la richesse de la culture romaine, source d’inspiration pour diverses formes artistiques comme la bande dessinée, le cinéma et même la culture numérique.