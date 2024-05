Le passage de la flamme olympique à Bastia va causer quelques perturbations

Le parking de l’Arinella

Le périple de la flamme olympique en Corse se clôturera en apothéose à Bastia, du côté de la salle polyvalente de Lupino à partir de 18h10. Le relais illuminera la promenade de l’Aldilonda, puis passera devant le palais des Gouverneurs et l’église San Carlu. La flamme symbolique embrasera l'atmosphère au Vieux-Port et sur la place Saint-Nicolas où le chaudron olympique s’embrasera à 19h20.En vue de cet événement d'envergure, des perturbations sont à prévoir, notamment en ce qui concerne la circulation routière, le stationnement, ainsi que sur le réseau de transport en commun VIA BASTIA. La municipalité met en œuvre diverses mesures pour limiter au maximum les désagréments pour les habitants et les visiteurs.Afin de faciliter le stationnement pour les résidents, la Ville de Bastia met à disposition trois parkings dédiés :De plus, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) ouvre également son parking au public pour la journée de l'événement.L'arrivée de la flamme à Bastia se fera par train, entraînant une perturbation temporaire sur la RT11 entre 17h00 et 17h35. La route sera fermée ponctuellement pour permettre à la flamme de rejoindre son point de départ au boulodrome de Lupinu.Plusieurs axes de la ville seront temporairement fermés à la circulation et au stationnement le mardi 14 mai de 17h00 jusqu’à 19h30 pour garantir la sécurité de l'événement :Le réseau de bus VIA BASTIA subira des modifications temporaires entre 17h00 et 19h30. Voici les ajustements sur certaines lignes :