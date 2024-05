Sartène : Les élèves du collège Georges Clémenceau à la découverte de Barcelone

Les élèves ont été accueillis par des familles catalanes, ce qui leur a permis de pratiquer et perfectionner leur espagnol dans un contexte authentique et convivial. Ces moments d'échange ont été particulièrement enrichissants, tant sur le plan linguistique qu'humain, permettant aux élèves de tisser des liens privilégiés et de s'immerger pleinement dans la culture locale.

Sur le plan culturel, le voyage a débuté par la visite de Gérone, une ville médiévale souvent appelée « la Florence catalane ». Les élèves ont été émerveillés par ses ruelles pittoresques, ses murailles anciennes et sa majestueuse cathédrale. Cette première étape a donné le ton d'un séjour riche en découvertes et en émerveillements.

À Barcelone, les élèves ont exploré une ville dynamique et cosmopolite. Parmi les nombreuses activités, ils ont découvert l'aquarium de Barcelone, un lieu fascinant pour observer la biodiversité marine. Une promenade dans le parc de la Ciutadella a offert aux élèves un moment de détente et de plaisir, tandis que la célèbre avenue de La Rambla les a plongés dans l'effervescence de la Sant Jordi, une fête traditionnelle catalane célébrée le 23 avril.

Le voyage a également inclus une visite au marché de la Boquería, où les élèves ont pu goûter aux délices locaux et observer la vie quotidienne des Barcelonais. Le quartier historique du Barrio Gótico, avec ses ruelles médiévales, la mairie, la cathédrale et le palais de la Generalitat de Catalogne, a captivé les élèves par son atmosphère unique et son riche patrimoine.

Le musée national d’Art de Catalogne, situé sur la colline de Montjuïc, a offert aux élèves une vue imprenable sur la ville et une plongée dans l'histoire artistique de la région. La visite du musée de la science Cosmo Caixa a été un autre moment fort du séjour, avec une matinée consacrée à l'expérimentation scientifique et une projection en 3D sur les dinosaures au planétarium.

Les œuvres de l'architecte Antoni Gaudí ont également été au cœur du programme culturel. Les élèves ont été fascinés par le parc Güell, la Casa Batlló et la Sagrada Familia, des monuments emblématiques qui illustrent le génie créatif de Gaudí et son inspiration tirée de la nature.

Ce séjour en Catalogne et à Barcelone a été bien plus qu'un simple voyage scolaire. Il a permis aux élèves de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de renforcer leur maîtrise de l'espagnol et de vivre des expériences humaines et culturelles inoubliables.