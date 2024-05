22 Juillet à Porto-Vecchio : au complexe sportif du Prunello

24 Juillet à Biguglia : sur l'hippodrome de Casatorra

Cet été, la Corse résonnera au son des années 80 avec la tournée spéciale "Totalement 80 Corsica". Organisée par Corsicom et produite par Olivier KAEFER, créateur de Stars 80, cette série de concerts promet une expérience musicale unique pour les nostalgiques de cette époque.Deux Dates à RetenirDeux concerts sont prévus :Une Affiche ExceptionnelleRetrouvez sur scène des légendes des années 80 telles que Jérôme Anthony, Samantha Fox, Weather Girls, Lio, Plastic Bertrand, et bien d'autres encore !Réservez vos PlacesLa billetterie ouvre le lundi 20 Mai sur les plateformes habituelles. Les fans sont invités à réserver dès que possible, car les places risquent de partir vite !"Totalement 80 Corsica" promet un voyage dans le temps au cœur des hits et de la bonne humeur des années 80. Ne manquez pas cet événement musical incontournable de l'été en Corse !