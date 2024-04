Au volant à 17 ans, il fait un énorme excès de vitesse à Lucciana

Samedi, sur la route de la Canonica à Lucciana, malgré des conditions météorologiques défavorables avec de fortes pluies, un véhicule de type 20 avril Mercedes a été repéré roulant à 125 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. "Intercepté par les motocyclistes de Borgo, le conducteur, acteur de cette course éphémère, s'est vu retirer son permis de conduire sur-le-champ, son compagnon de route immobilisé et confié à la fourrière pour une réflexion forcée de sept jours." indiquent les gendarmes sur leur page Facebook.



Le lendemain, dimanche, la situation n'a pas été plus calme sur les routes du département. Un conducteur livreur âgé de 22 ans a été flashé à 197 km/h sur la RT11 à Borgo, une voie où la vitesse autorisée est de 110 km/h.



Quelques heures plus tard, un autre automobiliste a été intercepté dans une zone urbaine à Aléria en direction de Corte, à 114 km/h, alors que la vitesse maximale permise était de 50 km/h.



Cependant, l'excès de la vitesse le plus marquant a impliqué un jeune conducteur de seulement 17 ans, ayant obtenu son permis de conduire récemment. Sur la RT10 à Lucciana, il a été surpris à la vitesse de 178 km/h, bien au-delà de la limite légale de 100 km/h. Son permis a été immédiatement suspendu.



Ces événements ont conduit les forces de l'ordre à rappeler l'importance du respect des règles de sécurité routière. "la route est un partage, un espace de vie où chaque kilomètre/heure compte. Les voyageurs de l'asphalte sont invités à une danse mesurée, respectueuse des mélodies de la sécurité."