A Bastia et Porto-Vecchio 50 médecins vont deposer leur lettre de déconventionnement à l’assurance maladie

Ils l’avaient promis, ils ont tenu parole. Ce 4 mai cinquante médecins libéraux corses vont franchir un cap important en déposant leur lettre d’intention de déconventionnement à l'Assurance maladie. C'est l'annonce faite ce lundi par le collectif des médecins libéraux corses, qui crée il y a un an compte désormais plus de 300 praticiens et praticiennes, généralistes ou spécialistes. Cette décision concerne 33 praticiens du grand Bastia et 17 de Porto-Vecchio. Selon le collectif, ces chiffres représentent "près de 50 % des médecins généralistes sur Bastia et 61% sur la région de Porto-Vecchio." De plus, certains praticiens envisagent de déménager ou de prendre une retraite anticipée, accentuant ainsi les défis liés à l'accessibilité aux soins en Corse.



Les raisons derrière ce geste sont profondes. La reconnaissance de la spécificité "île montagne" de la Corse dans la convention médicale était au cœur des revendications du collectif mais après des mois de négociations, le collectif ML Corsica a dû accepter l'échec des propositions faites à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. "Nous avons épuisé toutes les possibilités pour faire reconnaître les spécificités corses afin que les Corses puissent bénéficier d’une médecine de la même qualité que sur le continent, mais également pour apporter un changement à la convention médicale pour garantir un accès au soin pour les patients", indiquait le mois dernier dans nos colonnes le docteur Cyrille Brunel, porte-parole du collectif qui avait également proposé six mesures concrètes, toutes rejetées par la CNAM. Ils demandent soit les mêmes avantages que ceux accordés aux DOM-TOM, notamment une majoration des actes cliniques et techniques, soit un accès généralisé au secteur 2 pour tous.



Un séminaire organisé en mars 2024 sur le "déconventionnement collectif en Corse" a été l’occasion de mettre en lumière ces difficultés et de rechercher des solutions. Mais le verdict est tombé : les propositions concrètes du collectif ont été rejetées sans équivoque. Et même si "l'objectif n'était pas d'avoir une médecine déconventionnée en Corse, mais l'obtention d'un système conventionnel permettant aux patients corses de bénéficier d'une médecine libérale équivalente au continent et de ne plus être les laissés-pour-compte de la République", dans une action symbolique forte, ce samedi 4 mai 2024, les 33 médecins de Bastia et les 17 médecins de Porto-Vecchio se rendront respectivement à la poste de Bastia et de Porto-Vecchio à 10 heures pour envoyer leurs courriers en recommandé à l'assurance maladie