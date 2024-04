En Corse, la tortue d’Hermann menacée par d'autres espèces importées dans l’illégalité

Reine du maquis, la tortue d’Hermann, seule espèce de tortue terrestre présente à l’état sauvage en Corse, est aujourd’hui menacée d’extinction du fait d’une urbanisation galopante qui cause la perte de son habitat naturel, des incendies, ou encore de pratiques agricoles défavorables. La faute aussi à l’introduction d’espèces qui, outre pouvoir apporter des maladies aux tortues endémiques, pourraient à terme causer leur disparition du fait d’hybridations, à l’instar de la Testudo marginata, la tortue dite marginée ou bordée. Cette autre espèce méditerranéenne se distingue d’ailleurs assez facilement de la tortue d’Hermann. « De façon générale, elles sont beaucoup plus longues que larges, alors que les tortues d’Hermann sont beaucoup plus rondes. La couleur et le dessin de la carapace ne sont également pas les mêmes : la tortue d’Hermann est jaune et noire, alors que la Marginata est plutôt marron gris. Et surtout comme son nom l’indique elle possède une jupe postérieure à l’état adulte, c’est pour cela qu’on les appelle les tortues marginées ou bordées. Cela les distingue vraiment des tortues d’Hermann », explique Pierre Moisson, le directeur vétérinaire du parc a Cupulatta à Vero.



« Depuis plusieurs années, on s’est aperçu que des spécimens de cette espèce étaient retrouvés en Corse. Ces tortues marginées ne sont pas originaires de l’île, mais ont été importées par des personnes qui ont souhaité en faire leurs animaux de compagnie, en général dans l’illégalité », reprend-il. « Parfois ces tortues ont été remises dans la nature par les personnes qui les avaient chez elles, d’autres fois elles se sont échappées et on retrouve donc désormais des tortues de ces deux espèces, Hermann et Marginata, dans la nature. Or, comme elles ont le même genre au niveau zoologique, elles s’hybrident très facilement », déplore-t-il en avertissant : « Il ne faut absolument pas polluer la génétique originale de la tortue d’Hermann avec des tortues qui viennent de l’étranger et qui ne sont pas du tout de la même espèce ».