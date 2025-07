L'AC Ajaccio ne devrait finalement pas saisir le CNOSF.

Alors que le temps presse, les dirigeants ajacciens s'activent en coulisses pour tenter le sauvetage de l’AC Ajaccio. Après avoir finalement reçu les fameux attendus de la DNCG, le 22 juillet dernier, les avocats du club étudient actuellement les possibilités de recours. À ce jour, l’AC Ajaccio n’a d’ailleurs toujours pas saisi le CNOSF, comme cela nous a été confirmé ce mardi après-midi.



Un passage devant la DNCG fédérale lundi ou mardi ?

Juridiquement, les dirigeants ont jusqu’à ce jeudi 31 juillet au matin, date butoir des 8 jours ouvrés, pour le saisir officiellement. Mais, selon nos informations, l’AC Ajaccio ne saisira finalement pas l’instance olympique en vue de son hypothétique réintégration en Ligue 2. Les dirigeants ajacciens auraient donc finalement décidé de concentrer leurs efforts sur l’élaboration d’un budget solide et crédible de 5 millions d’euros pour évoluer en National 1. Malgré les déclarations d’Alain Orsoni ces derniers jours, et en l’absence des garanties financières suffisantes, le club serait donc en train de revoir sa stratégie de défense. Le passage devant la DNCG fédérale pourrait d’ailleurs être rapidement acté en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, soit quelques jours à peine avant la reprise officielle du championnat.



Dans le même temps, la valse des départs se poursuit avec la signature de Matthieu Huard, en fin de contrat à l’AC Ajaccio, au Red Star, club de Ligue 2. Julien Anziani, a lui rejoint le club de Sariyer SRK (2e division turque) pour un montant de 800 000 €. D’autres joueurs devraient quitter le club ces prochains jours. L'AC Ajaccio poursuit sa préparation estivale et affronte Borgo (N2) ce mardi en fin d'après-midi sur la pelouse en terrain synthétique.