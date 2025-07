Ajaccio : Gilles Ponzevera remporte le dernier tournoi d’été du TCA, l’équipe dirigeante annonce son départ du Casone

La Ville d’Ajaccio « surprise » mais se veut rassurante

La décision de la municipalité, de séparer les futures DSP concernant le club house et l’activité tennis mais également la rupture de lien de confiance entre les deux parties ont mis fin aux espoirs de trouver un terrain d’entente, qui s’est brutalement matérialisé ce samedi matin, au grand dam de tous les amoureux du club et des 200 jeunes de l’école de tennis particulièrement attachés à l’équipe menée par Marc-Aurèle Armani et Jeff Colonna, notamment.



De son côté, la Ville d’Ajaccio faisait savoir ce mardi matin, par un communiqué de presse : « sa surprise de prendre connaissance, dès le samedi 26 juillet, d’un courriel officialisant le refus de l’équipe en place de signer l’avenant proposé. Prenant acte de cette décision, la municipalité tient à rassurer les familles et les adhérents : l’école de tennis fonctionnera normalement à la rentrée prochaine. La Ville d’Ajaccio accompagnera cette phase de transition dans un esprit de dialogue et de respect des usagers. Elle réaffirme son ambition pour le Casone : restaurer la qualité et l’attractivité de ce lieu exceptionnel, au service de tous les Ajacciens ».



Mise sous le fait accompli, la Ville va devoir en effet maintenant trouver une solution de repli pour permettre la poursuite de l’activité tennis alors même que des travaux doivent débuter en octobre : « Un budget de près de 800.000 € sera mobilisé dès octobre 2025 pour remettre en état l’ensemble des courts et moderniser le club house. Ces travaux, urgents au vu de l’état actuel des équipements, seront réalisés par phases (deux terrains à la fois sur six), afin de permettre la poursuite de l’activité sportive, notamment celle de l’école de tennis » rassure la municipalité. Pas facile tout de même à un mois et demi de la reprise des activités sportives ; la Ville d’Ajaccio devrait toutefois rapidement mettre en place une solution transitoire d’urgence, dans un premier temps, avant d’envisager une gestion en régie de l’installation municipale.