Morosaglia célèbre la 16ème édition de i fochi Paoli ce 25 mai

14h30 : Moment Théâtre avec la comédienne Zouzou Susini (Cie Ecladam) pour « U Principellu » sur une adaptation du conte philosophique « Le Petit prince » d’Antoine de Saint Exupéry.Suivi de concerts, avec :A scola di Merusaglia dirigée par Carlotta RiniRobert Chantereau, chanteur et guitariste CorseJean-antoine Ferrali, artiste lyriqueBallu è quadrillu avec les associations A Ceppa et Spiritu Paolistu, accompagnées par l’Archetti Bastiacci17h30 : Messe chantée et célébrée en langue Corse dans l’église Saint François de Merusaglia, avec la participation de nombreuses confrériesProcession et dépôt de gerbe devant la statue de Pascal Paoli.Reconstitution historique par I Naziunali, suivi d’un moment de recueillement sur la tombe du Prete Mondoloni.19h00 : Focu à e ceppe è cena21h30 : Concert avec le groupe EppoLa veillée se poursuivra par des paghjelle, chjami è rispondi, è ballu.Un grand moment de partage, d’échanges et d’amitié.