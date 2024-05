5-Mai 1992 : 32 ans après toujours la même émotion à Furiani

Sensibiliser, raconter, témoigner, transmettre et échanger sont les maîtres mots pour ne pas oublier, mais pas que .

Le sport doit véhiculer des valeurs fondamentales indispensables à toute société comme l'entraide, l'éthique, le partage, le respect, la solidarité, l'intégration et le respect de l'autre : des valeurs morales et humaines. Du sport en général, au football en particulier, il ne devrait ressortir que du bon.





Cette année encore, le collectif a ouvert ses commémorations en accueillant le 25 avril dernier, près de deux cents collégiens de toute la Corse qui étaient à votre place à notre place. Durant cette journée, ces élèves ont été sensibilisés à la tragédie de Furiani et aux valeurs du sport à travers leur participation à différents ateliers thématiques et sportifs.





Cette action, repose sur la préservation et la transmission de cette mémoire collective.

La jeunesse, c'est l'avenir. Il est important de pouvoir en faire le relais de l'histoire.

Il y a quelques jours, une conférence autour de la parole des soignants a été organisée. Des témoignages emplis de pudeur, de don de soi, de bienveillance et d'humanisme de la part de soignants qui n'ont pas compté leurs heures ce soir là.





Hier, il était question de sensibilisation par le sport au devoir de mémoire à travers de temps forts avec un plateau intergénérationnel organisé par l'Associu Sporting 92 rassemblant des équipes de U 11 et de vétérans et à Bravone avec le challenge Santa Grimaldi.

Chaque année, le collectif des victimes 5 mai 1992 s'attelle à faire perdurer le souvenir.

Nous avons tous une volonté commune : le respect du devoir de mémoire, le respect de son histoire, de ses valeurs.





Aujourd'hui, nous rendons hommage à dix neuf hommes, femmes, parents, amis, proches et à toutes les personnes blessées dans leur chair et dans leur esprit.





Et de citer le nom des 19 victimes de la catastrophe

Antoine Angelini, Guy Brunel, Marie-Pierre Campagne née Clément, André Casta, Alexandra Drillaud, Jean-Baptiste Dumas, Jean Ferrara, Antoine Géronimi, Thierry Giampietri, Dominique Giannoni, Santa Grimaldi, Pierre-Jean Guidicelli, Cédric Lalliat, Lucien Marsicano, Christian Mattei, Michel Mottier, Marie-Laure Ottaviani née Guerrieri, Patrick Rao, Michel Vivarelli.



lI y a trente deux ans à Furiani, le soleil déclinait et l'ambiance montait…