Voile : Stéphane Baume (Mare è Vela) remporte le Trophée des Clubs

Samedi six manches ont été courues par un vent de secteur Ouest de 15 nœuds établis avec des rafales pouvant aller jusqu'à 25 nœuds. Le voilier de Mare e Vela, barré par Stéphane Baume, s'adjugeait les deux premières à chaque fois devant le bateau de Bonifacio mené par Michel Mallaroni. La troisième course était remportée par un autre Ajaccien en l'occurrence Bibi (SNA) avant que Stéphane Baume ne s'impose à nouveau dans la suivante. Les deux ultimes courses de cette journée d'ouverture était enlevées par Michel Mallaroni pour le compte du Yacht Club de Bonifacio. Samedi soir, la première place du classement provisoire était partagée entre le Yacht Club de Bonifacio et Mare e Vela à égalité de points.



Dimanche matin, les Class 8 retrouvaient un vent d'Ouest de 15 à 20 noeuds pour un identique parcours banane d'environ 2 miles avec au programme quatre courses. Stéphane Baume n'allait guère se montrer partageur dans la mesure où il remportait les trois premières, laissant la dernière course au Yacht Club de Bonifacio. Sans grande surprise, le classement général qui comptabilisait l'ensemble des manches, à l'exception les deux plus mauvaises, revenait au Class 8 de Mare è Vela skippé par Stéphane Baume avec 10 points, devant le Yacht Club de Bonifacio (Michel Mallaroni) 13 points. La troisième place était occupée par la SNA avec Bibi (22 points). Le classement général était complété dans l'ordre par Corinne Robert (Mare è Vela) et Patrick Valli (EVGSP)