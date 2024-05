Carnaval de Levie : Défilé festif et animations le mercredi 8 mai

Le carnaval de Levie, organisé par l'Association Giramondu in Livia, se tiendra le mercredi 8 mai à partir de 15h30. L'événement comprendra un défilé de chars ainsi que la participation de plusieurs troupes d'animations telles que Kyrnos Events, le Grupo de Bombos, et différentes écoles de danse. Les festivités incluront également des animations variées et la traditionnelle crémation de Monsieur Carnaval sur la place de l'église. Un bal masqué clôturera la journée.

À noter que la route sera fermée de 15h à 17h, de la fontaine Vichy à la station-service, pour permettre le bon déroulement du défilé et assurer la sécurité des participants et des spectateurs.