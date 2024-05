A table : barres de céréales avec #lapetitecuisinedemarie

- 100g de flocons d'avoine

- 50 à 70g de sirop d'agave (ou d'érable)

- 70g de purée d'amande ou beurre de cacahuète

- 1 poignée de noix (ou de fruits séchés)

- 1 poignée de pépites de chocolat noir

1/ Préchauffer le four à 200°C.2/ Concasser grossièrement les noix.3/ Mélanger les flocons d'avoine, le sirop d'agave, la purée de noix d'amande et les noix concassées.4/ Recouvrir le fond d'un moule de papier sulfurisé. Mon moule fait 15cm × 15cm.5 Tasser le mélange de céréales au fond du moule.6/ Enfourner pendant 10 minutes. Le dessus des barres sera doré.71 à la sortie du four, tassez-le de nouveau pour bien « coller » les ingrédients.8 Attendre 5 minutes avant de découper les barres de taille égale.9/ Les laisser refroidir sur une grille.Déguster en collation avant ou après une séance de sport.À conserver dans un récipient fermé (4/5 jours) et à l'abri de la lumière.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie