Corte : Une cagnotte en ligne pour rapatrier le corps d’Ali Hannou au Maroc

Manager d’équipe au magasin Utile de la gare à Corte, Ali Hannou était estimé de toutes et tous pour sa gentillesse, sa serviabilité et son sens du travail. Etudiant à l’Université de Corse, il travaillait pour payer ses études. La nouvelle de sa mort a suscité une intense émotion en ville ainsi que sur le campus universitaire où il était très apprécié. Ses amis, ses collègues de travail sont consternés par sa disparition.Dès la nouvelle de son décès, l’auteure Gilda Emmanuelli, une de ses très nombreuses amies à Corte, a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Depuis, les messages de solidarité envers ses proches n’ont cessé de se multiplier, prouvant combien Ali était aimé et apprécié.Sa famille, installée à Strasbourg, a souhaité qu’il repose sur la terre de ses ancêtres, au Maroc, aux côtés de son père, lui aussi disparu. Mais le rapatriement du corps, prévu dans le courant de la semaine prochaine, nécessite d’énormes moyens financiers. Pour cela, sa famille et ses amis ont lancé une cagnotte en ligne depuis hier. On peut y participer en se rendant sur le site : https://lydia-app.com:posts?id=16978-rapatriement-d-ali-23-ans-au-maroc. Sur l'émouvant hommage qu'elle lui avait rendu sur Facebook, Gilda Emmanuelli s'était exprimée en ces termes:« Ce soir, je trempe de nouveau ma plume prolifique dans l'encrier de mon cœur et de mon humanisme exacerbé, pour rendre un ultime hommage appuyé à Ali Hannou. Il était un étudiant marocain modèle, né en France. Arrivé à Corte en 2022, il avait obtenu sa licence en Droit des Affaires à Strasbourg, et jonglait entre son activité de manager d'équipe au sein du magasin Utile de la gare à Corte et, volontaire, effectuait de fréquents allers et retours entre la Corse et Strasbourg pour finaliser son Master. Travailleur, poli, serviable, on retiendra de lui, son extrême politesse et son grand sourire.Mixant travail et études, tout dernièrement, admirative de son sérieux et de son professionnalisme, obéissant à ma nature éminemment humaniste, et solaire, de passage au Utile pour y effectuer mes courses, je lui avais prêté une bague fantaisie sertie de l'œil de Sainte-Lucie pour lui porter chance à l'occasion de ses épreuves finales à Strasbourg pour devenir avocat. Victime d'un terrible accident à la sortie nord de Corte en qualité de passager, malgré nos prières ardentes, plongé dans un coma artificiel et 3 arrêts cardiaques, Ali Hannou, 23 ans, qui était promu à un bel avenir professionnel, s'est éteint au CH de Bastia.Très affectée par sa disparition bien trop prématurée, peinée, je voudrais m'associer à la profonde douleur de sa famille, ses proches, sa sœur, sa maman, ses amis en leur présentant mes condoléances émues les plus attristées.Très cher Ali, jamais je n'oublierai ta serviabilité, ton grand sérieux et ton doux sourire qui ne rendait personne insensible. Tu étais un warrior, un rare battant mais ce dernier combat de la vie t'aura vaincu. Dieu sait que j'ai prié pour ton retour parmi nous, mais il semblerait que le ciel prenne avec lui les anges qui nous sont chers. Repose en paix, jeune homme ! Tu étais un exemple de probité et de sérieux. Mes yeux ébaubis pleurent aujourd'hui ton inique disparition douloureuse et cruelle ».