Per a Pace solidaire avec les réfugiés kurdes

Du 10 au 17 avril 2024, une équipe de l'association Per a Pace, accompagnée d'un photographe et militant de l’association France-Kurdistan, s'est rendue en Grèce pour soutenir les réfugiés kurdes dans le camp de Lavrio, dernier refuge pour de nombreuses familles. Cette action, la 101ème depuis la création de l'association en 1992, s'inscrit dans une mission de transmission de la mémoire des conflits contemporains et de solidarité active.