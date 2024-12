En Corse, La Poste distribue près de 500 000 colis pour Noël

À quelques heures de Noël, c’est la folie des colis dans les centres de tri et sur les routes de l’île. Depuis le début du mois de décembre, La Poste de Corse s’affaire à un défi de taille : acheminer et distribuer près de 500 000 colis à travers le territoire.Pour assurer les livraisons à temps, une organisation millimétrée est indispensable.Dans les centres de tri, les tapis roulants tournent à plein régime. Les agents, casquette vissée sur la tête, scannent, trient et empilent les paquets qui partiront en livraison dans les heures qui suivent. "Cette année, nous avons atteint des pics de 35 000 colis par jour, un volume deux fois supérieur à la normale", explique la direction de La Poste.Sur les routes corses, les camionnettes aux couleurs jaune et bleu de La Poste sillonnent les villages et les villes, chargées de paquets de toutes tailles.Près de 600 facteurs sont mobilisés six jours sur sept pour assurer la distribution. "Pour répondre à cette demande exceptionnelle, les agents des centres de tri, les facteurs, les chargés de clientèle et les guichetiers des bureaux de poste ont redoublé d'efforts pour acheminer et livrer tous les colis avant Noël", indique la direction. Cette dynamique a permis de traiter des volumes de colis beaucoup plus importants que l'année précédente, où près de 476 000 colis avaient été acheminés.

Des solutions de transport de plus en plus écologiques

Au-delà des volumes traités, La Poste met en avant ses efforts pour réduire l’impact environnemental des livraisons. "Nous poursuivons notre objectif de livrer 100 % des colis en modes faibles émissions dans les grandes villes françaises d’ici 2025", souligne l’entreprise. Sur l’île, cela se traduit par une montée en puissance des livraisons électriques, qui concernent désormais une large majorité des trajets.



Ce mardi, à la veille de Noël, le défi est presque relevé. Les équipes de La Poste de Corse poursuivent leurs efforts jusqu’au bout, pour que chaque colis trouve son destinataire, et avec lui, un peu de l’esprit des fêtes.