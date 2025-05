À Patrimonio, une fête pour mieux faire connaître le Grand Site de France

Pour cette première édition de la fête du Grand Site, les organisateurs ont misé sur un thème très présent dans la région. “Nous avons choisi le thème ‘terroirs et paysages viticoles’ pour entamer cette série de fêtes du Grand Site. Nous sommes sur un territoire qui est très emprunt d'activités viticoles et touristiques, et il était important d’avoir ce fil conducteur pour cette journée. On va à la fois présenter les paysages viticoles du Grand Site, puisque la vigne est une signature de ce paysage, mais aussi le terroir dans sa notion un peu plus productive, avec des partenaires comme le syndicat de l’appellation Patrimonio ou l'association des sommeliers de Corse”, précise Antoine Orsini. Pendant la journée, plusieurs activités autour du vin auront lieu, comme un jeu de piste dans un vignoble, une balade viti-vinicole commentée, mais aussi une masterclass initiation à la dégustation.





Le syndicat mixte du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent souhaite aussi que cet événement soit “un moment de partage et de transmission”, c’est pourquoi ils ont invité trois autres Grands Sites de France, eux aussi connus pour leurs productions viticoles : les Gorges de l'Hérault, Solutré Pouilly Vergisson et les Vignobles et Reculées du Jura. “Il y aura, pour nos quatre territoires, des binômes entre un gestionnaire de site et un vigneron. Chaque binôme présentera, sous forme de mini-conférences, son territoire, avec des présentations sous forme de diaporamas et de témoignages à deux voix. Le but est de montrer comment on arrive à concilier la protection des paysages et le développement de l'activité viticole”, souligne Antoine Orsini. Les organisateurs espèrent maintenant pérenniser cet événement, pour qu’il devienne un rendez-vous annuel.



