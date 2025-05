Justice : Trois nouvelles mises en examen à Bastia dans un dossier de trafic entre la Corse et le continent

Le nombre de personnes mises en examen dans le dossier de trafic de stupéfiants entre la Corse et le continent continue d’augmenter. Comme l’a révélé Corse-Matin ce lundi, trois nouvelles personnes – deux hommes et une femme – ont été mises en examen à Bastia pour « association de malfaiteurs » et « trafic de stupéfiants » dans le cadre d’une information judiciaire portant sur un trafic de drogue entre la Corse et le continent. Une information confirmée à Corse Net Infos par le procureur de la République Jean-Philippe Navarre.

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, tandis que la femme a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Avec ces nouvelles mises en examen, ce sont désormais 24 personnes qui sont poursuivies dans ce dossier ouvert en février 2024.



Cette enquête porte sur un trafic de cocaïne et de cannabis entre l’île et le continent. Elle a donné lieu à plusieurs vagues d’interpellations ces derniers mois. Les équipes du service interdépartemental de la police judiciaire de Haute-Corse, avec le renfort des brigades de recherche et d’intervention de Corse et de Marseille, ont notamment saisi 30 kilos de résine de cannabis.