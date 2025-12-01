À Peri, Géraldine Gavarini nous ouvre les portes de sa bergerie "Capra" au coeur de l'automne

Mettre en lumière l'intérieur authentique du Pays Ajaccien, ses montagnes, ses forêts et son maquis. C'est la volonté de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien à travers son opération "À chacun son automne". Lors de ces vacances scolaires, il propose, entre autres activités, une visite à la bergerie Capra, au coeur de la vallée de la Gravona.
Direction Peri. À peine stationnés que les animaux de Géraldine Gavarini, la propriétaire des lieux, viennent à notre rencontre pour nous offrir un accueil des plus affectueux à commencer par Hector, un Spitz des Wisigoths qui est un peu la mascotte de la Bergerie. Si Capra est au départ une exploitation caprine, d'autres animaux sont venus compléter l'entreprise familiale : les oies, les chats, les canards, les chiens Hector, Romy un Patou ou encore Orphée un Border Collie.
Ce samedi matin, la productrice ouvre les portes de Capra à un groupe de visiteurs. En attendant le début de la visite, Géraldine et Emilie, l'employée, nous présentent les animaux du domaine. "On explique aux visiteurs notre journée de travail, notre travail en général, on leur montre tous les animaux de l'exploitation qui sont assez nombreux puisque nous avons des cochons, des ânes, des chèvres, de la volaille. Ce qui nous fait plaisir, c'est quand on reçoit des visiteurs intéressés", explique la productrice.
Les visiteurs font connaissance avec tout ce beau petit monde. Puis la visite démarre au cœur de l'exploitation. Première étape, la fromagerie et son quai de traite. Chaque matin, les 100 chèvres passent à la traite. Emilie explique aux visiteurs le fonctionnement de la fromagerie avant de présenter les derniers arrivants de la bergerie, des agneaux, toujours sous l'œil des chats et des chiens. Ces dix agneaux sont de futures mères reproductrices. "Elles élèveront les agneaux pour faire de l'agneau de viande" explique Emilie.
A l'exception des cochons, chaque animal de la bergerie à son petit nom, comme Atchoum - puisque c'est l'année des A - agneau de 11 mois. Emilie présente ce petit être aux visiteurs attendris, grands comme petits. L'exploitation compte d'autres jeunes pensionnaires nés en février, les cabris. Ces futures chevrettes reproductrices, encore adolescentes, rejoindront le troupeau à l'âge adulte.
Ici les patronnes, ce sont les chèvres
Notre visite de la bergerie se poursuit avec la rencontre des 100 chèvres de races alpine, corse et un héritage de Saanen chèvres blanches au poil court. L'exploitation compte également 4 boucs reproducteurs alpins et un corse.
"La patronne, c'est Géraldine mais celles qui décident, ce sont les chèvres", lance Emilie, l'employée de la Bergerie.
Un peu effrayé par la pluie approchant, le troupeau vient doucement à notre rencontre, sous l'œil vigilant d'Orphée la Border Collie. Curieuses, à l'exception de quelques timides, les chèvres s'approchent, se frottent même à l'objectif. Elles rejoignent l'autre enclos du maquis, au son de leurs cloches. Des chèvres recherchent notre attention tandis que d'autres se prêtent à un combat de cornes. Géraldine et son employée échangent avec les visiteurs, répondent aux questions. Après un bon moment passé aux côtés des capre, la visite se poursuit avec les cochons de race duroc.
Au départ, les cochons servaient à écouler le reste du petit lait puis la bergerie s'est lancée dans le cochon à la broche. De juin à septembre, Capra propose chaque vendredi soir du cochon à la broche. Géraldine et Emilie se déplacent également sur des événements et sur les fêtes de villages.
La visite se termine avec le moment tant attendu, la dégustation des fromages, présentés sur un plateau avec une décoration automnale.Avant la dégustation, Géraldine donne les explications sur les différentes sortes de fromages produites : le fromage de chèvre, le fromage frais au lactosérum, la tome, le Bastelicaccia - l'emblématique fromage de la région ajaccienne -, et la fêta.
"Faire découvrir aux visiteurs une partie de notre métier, de nos traditions"
Alors que le métier de berger est au départ une activité solitaire, Géraldine Gavarini s'est décidée à ouvrir son exploitation, à laquelle elle consacre sa vie, pour "partager" l'amour de son activité, "pour faire découvrir aux visiteurs une partie de notre métier, de nos traditions et leur faire goûter nos produits", confie-t-elle.
Cette capraghja s'est installée il y a une quinzaine d'années sur Peri, en reprenant l'exploitation d'un berger qui s'arrêtait. Mais elle avait déjà cela dans le sang : son père avait des chèvres quand elle était enfant. "C'est resté dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu envie de m'installer et un jour, j'ai sauté le pas", raconte-t-elle. Ravie par les visites, Géraldine aimerait désormais ouvrir les portes de son exploitation à un autre public : les scolaires. En attendant, dans le cadre de "A chacun son automne", ce samedi 1er novembre, une nouvelle visite est organisée à 10h30 à la Bergerie Capra, qui participera également à l'opération "A chacun son printemps" dans quelques mois.
Plus d'infos sur : https://www.ajaccio-tourisme.
com/agenda/visite-et- degustation-a-la-bergerie-de- peri/
