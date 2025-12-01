À Peri, Géraldine Gavarini nous ouvre les portes de sa bergerie "Capra" au coeur de l'automne

Notre visite de la bergerie se poursuit avec la rencontre des 100 chèvres de races alpine, corse et un héritage de Saanen chèvres blanches au poil court. L'exploitation compte également 4 boucs reproducteurs alpins et un corse.

"La patronne, c'est Géraldine mais celles qui décident, ce sont les chèvres", lance Emilie, l'employée de la Bergerie.



Un peu effrayé par la pluie approchant, le troupeau vient doucement à notre rencontre, sous l'œil vigilant d'Orphée la Border Collie. Curieuses, à l'exception de quelques timides, les chèvres s'approchent, se frottent même à l'objectif. Elles rejoignent l'autre enclos du maquis, au son de leurs cloches. Des chèvres recherchent notre attention tandis que d'autres se prêtent à un combat de cornes. Géraldine et son employée échangent avec les visiteurs, répondent aux questions. Après un bon moment passé aux côtés des capre, la visite se poursuit avec les cochons de race duroc.



Au départ, les cochons servaient à écouler le reste du petit lait puis la bergerie s'est lancée dans le cochon à la broche. De juin à septembre, Capra propose chaque vendredi soir du cochon à la broche. Géraldine et Emilie se déplacent également sur des événements et sur les fêtes de villages.



La visite se termine avec le moment tant attendu, la dégustation des fromages, présentés sur un plateau avec une décoration automnale.Avant la dégustation, Géraldine donne les explications sur les différentes sortes de fromages produites : le fromage de chèvre, le fromage frais au lactosérum, la tome, le Bastelicaccia - l'emblématique fromage de la région ajaccienne - , et la fêta.