À chacun son automne en Pays d'Ajaccio : Des activités pour continuer à profiter du territoire en cette saison

Alba Marcelli le Lundi 27 Octobre 2025 à 11:00

L'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio anime le territoire à chaque saison pour le faire vivre en continu. Depuis le 18 octobre et jusqu'au 2 novembre, elle propose avec "A chacun son automne en Pays d'Ajaccio" de nombreuses activités pour profiter de la saison automnale. Activités de loisirs, visites en mer ou sur terre, produits locaux... A chacun son programme.