À chacun son automne en Pays d'Ajaccio : Des activités pour continuer à profiter du territoire en cette saison

Et vous, vous faites quoi durant l'automne ? En Pays d'Ajaccio, les activités ne prennent pas de congés. L'Office Intercommunal de Tourisme (OIT) du Pays d'Ajaccio propose depuis plusieurs années des événements sur les 4 saisons, en lien avec ses partenaires, pour mettre en lumière les différentes facettes du territoire. A chaque saison, une programmation est proposée. "A chacun son automne en Pays Ajaccien" est en l'illustration.
"Nous avons une politique d'annualisation de l'offre proposée tant aux visiteurs qu'aux locaux" rappelle la présidente de l'OIT du Pays d'Ajaccio Christelle Combette. "On ne se contente plus de travailler sur la haute saison." Pour animer le territoire tout au long de l'année, l'OIT a lancé "A chacun sa saison". Avec l'arrivée de l'automne, l'office propose un nouveau programme de rendez-vous avec "A chacun son automne". "Vous allez pouvoir retrouver des rendez-vous co-construits avec une vingtaine de nos partenaires sur tout le territoire de la CAPA car l'idée, c'est de faire découvrir les villages, les savoirs-faire, des activités nautiques, de proposer des expériences exclusives autour de la gastronomie ou autres. La saison automnale est une autre manière de découvrir le territoire, c'est un autre rythme, plus doux, authentique. C'est aussi riche que les autres saisons", indique Christelle Combette.
Des activités pour découvrir ou rédécouvrir le territoire en automne
Du 18 octobre au 2 novembre, l'OIT du Pays d'Ajaccio propose plus de 20 activités pour découvrir ou redécouvrir la ville et ses villages sous l'angle automnal.
Pour les amateurs de sensations fortes et d'aventures, il y a le choix entre canyoning à Bocognano, jet-ski aux Sanguinaires, ou balade à cheval dans le maquis à Sagone. Pour découvrir les villages du Pays Ajaccien, plusieurs visites sont organisées à Valle di Mezzana, Villanova, Cuttoli-Corticchiato, Alata, Tavaco, et à Afa avec la découverte du sentier Sant'Anto. Pour ceux qui préfèrent des activités plus gourmandes, des producteurs locaux ouvrent leurs portes pour des visites et dégustations : charcuterie, miel, fromages...
En famille, vous pourrez aussi profiter de sorties comme une visite guidée du parc des tortues A Cupulatta, de balades en mer à Scandola, Girolata et les Calanques de Piana ou sur les Iles Sanguinaires ou d'une balade en vélo électrique sur la boucle sauvage d'Ajaccio. Pour ceux qui aspirent à la zénitude, des moments de détente sont proposés avec une randonnée yoga sunset à Coti-Chiavari, un coucher de soleil aux Sanguinaires...Enfin, si vous avez envie d'immortaliser le territoire sous les couleurs d'automne, vous pourrez prendre part à une sortie photo avec Karine Cianfarani.
Tout le programme dans le détail : https://www.ajaccio-tourisme.com/a-chacun-son-automne-notre-programme/?_paged=2
