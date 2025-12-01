Le Trail de Calvi, l'évènement devenu incontournable

Une aventure collective avant tout



« L’idée, au départ, c’est Antoine Césaire et moi à l’organisation », explique Jérôme Séveon, co-fondateur de l’événement. « Mais après, le plus important, c’est tout ce qu’il y a autour. Les bénévoles, les amis, les gens qui viennent de loin pour prêter main-forte».

Certains, venus du Nord de la France, n’hésitent pas à arriver deux semaines avant la course pour aider à l’installation. « Les Ch’tis, ils arrivent quinze jours avant ! » sourit-il. « Tout est pensé en amont, six mois de préparation. Cette année, on a investi dans un beau visuel, des drapeaux à l’entrée de la ville, une ligne d’arrivée toute neuve, une galerie photo dans le chapiteau. On veut surprendre, faire plaisir, partager des émotions positives».



Cette philosophie du partage se retrouve dans l’énergie des bénévoles. « On vient ici, on est chez nous », confie le bénévole Ch’ti, heureux de « retrouver chaque année cette ambiance, cette reconnaissance et cette liberté ». L’arche d’arrivée, véritable symbole de l’épreuve, illustre cet esprit collectif : « C’est un monument! Elle a été faite en madriers, à la main, il y a dix ans. Elle résiste à tout, même aux tempêtes ! »



Un événement à la fois sportif, éducatif et éco-responsable

Cette 3ᵉ édition promet encore plus d’engagement et de cohésion. « Le Trail in Calvi, c’est trois grands volets. Le programme sportif, la communication et la recherche de financements», détaille Jérôme Séveon. Côté sport, la nouveauté majeure de 2025 est l’ouverture de la course aux enfants du primaire. « On avait déjà 400 collégiens l’an dernier. Cette fois, on ajoute 350 élèves du primaire. Les enseignants organisent leurs parcours, et nous, on leur met à disposition le site, le chronométrage, les ravitaillements, les récompenses».



L’événement revendique également une démarche environnementale exemplaire. « Zéro plastique, zéro déchet sur les ravitaillements, tout compostable. Nous avons une charte rigoureuse avec le Conservatoire du littoral ».

Un sérieux qui séduit les partenaires . « 30 % d’autofinancement, 30 % d’institutionnel, 30 % de privés. C’est un budget de 100 000 €, mais on le veut bien. C’est ambitieux et porteur de valeurs positives», ajoute Antoine Guidicelli.



Un village éphémère et festif

Outre les 850 coureurs inscrits, environ 1 200 marcheurs et enfants viendront s’ajouter à la fête, portant à près de 2000 le nombre de participants sur le week-end.

« C’est un vrai moteur pour la ville », poursuit Jérôme Séveon, « certains hôtels et restaurants prolongent leur ouverture d’une semaine. C’est la preuve qu’un événement sportif peut prolonger la saison touristique».



Pour le côté festif c’est Antoine Guidicelli qui est aux manettes. « Après la remise des prix, on attaque fort avec le groupe E Zinzale de Sébastien Lafarge, puis Coco Pop’s, et enfin Aquarius DJ. Une vraie soirée de clôture, populaire et joyeuse».

Lui aussi insiste sur l’esprit fédérateur. « Le club, c’est 115 licenciés. On organise des entraînements, des sorties, des moments festifs. C’est leur trail à eux aussi. Le mot qu’on répète sans cesse, c’est “partage”».



Un modèle d’organisation et de solidarité

Le Trail in Calvi s’appuie sur un réseau impressionnant. « Entre 60 et 70 signaleurs civils, et 50 légionnaires », précise Jérôme Séveon. « La Légion couvre la Revellata, nous, du port à Notre-Dame-de-la-Serra».

Un partenariat historique, né en 2013, qui assure une sécurité et un balisage humain exceptionnels.

« C’est ce que soulignent les coureurs internationaux. 120 signaleurs sur une course de 30 km, c’est unique. Et tout est réutilisable, pas une balise plastique», ajoute-t-il.



Le trail qui fait courir tout Calvi

De la course des enfants à la grande boucle des 30 km, du village éphémère à la fête nocturne, le Trail in Calvi incarne l’énergie d’une ville unie autour du sport, de la nature et du plaisir de partager. « L’événement a fait naître le club, et le club fait désormais vivre l’événement. C’est la plus belle récompense de ce que l’on voulait construire. Une fête du sport, du cœur et de Calvi», conclut Antoine Guidicelli.