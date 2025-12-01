Air Corsica s’envole vers la Bretagne

Du 2 juillet au 24 octobre 2026, il sera possible de se rendre à Rennes en vol direct depuis Ajaccio et Bastia. Air Corsica annonce en effet ce mercredi l’ouverture d’une nouvelle ligne vers la Bretagne « dans le cadre de son engagement à renforcer la connectivité de la Corse avec les grandes régions françaises ».



Avec ces nouvelles lignes, Air Corsica poursuit en effet sa stratégie de maillage territorial en s’appuyant sur « des destinations à fort potentiel ». « La Bretagne, région dynamique et ouverte sur le monde, représente un partenaire naturel pour la Corse, tant sur le plan touristique qu’économique », affirme la compagnie aérienne en insistant sur le fait que « ces liaisons faciliteront les flux touristiques, mais aussi professionnels des secteurs clés tels que l’agroalimentaire ou le nautisme, renforçant ainsi les synergies entre les deux territoires ».



« Ce projet incarne notre volonté stratégique de densifier les connexions directes hors service public, tant vers l’international que vers les régions françaises. Je ne doute pas que les clients insulaires seront séduits par le potentiel de liaisons entre la Corse et la Bretagne, deux territoires riches de culture et de caractère », se réjouit pour sa part Marie-Hélène Casanova-Servas, la présidente du conseil de surveillance d’Air Corsica. Ces vols opérés chaque jeudi et dimanche en Airbus A320 permettront également d’offrir « aux voyageurs bretons une nouvelle porte d’entrée vers l’île de Beauté », souligne la compagnie aérienne régionale.



« Ce nouveau développement s’inscrit dans notre engagement commun au service de la connectivité de l’île et à son attractivité touristique. Cette initiative illustre la qualité du partenariat entre la compagnie régionale et la CCI, au service de la Corse et de son économie », note quant à lui Jean Dominici, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse en ajoutant : « En rapprochant la Corse et la Bretagne, deux territoires excentrés aux identités fortes et complémentaires, nous contribuons ensemble à favoriser la mobilité, le tourisme et de manière générale les échanges ».



De son côté, le directeur de l’aéroport Rennes Bretagne, Yannick Bouiller, se félicite de voir les liens entre la Bretagne et la Corse se renforcer. « Ces nouvelles lignes vers Ajaccio et Bastia favoriseront les échanges touristiques et économiques entre ces deux territoires. Pour les voyageurs corses, Rennes représente une porte d’entrée privilégiée vers la Bretagne et ouvre de nouvelles perspectives de découverte », glisse-t-il.



Les billets sont d’ores et déjà réservables sur le site d’Air Corsica ou en agence de voyages, à partir de 149 euros l’aller simple, avec un bagage en soute de 23kg et un bagage cabine de 12kg.