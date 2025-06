Hommage à la surveillante tuée à Nogent : une minute de silence observée dans les établissements corses

Une minute de silence a été respectée ce jeudi matin dans tous les établissements scolaires de Corse, en hommage à Mélanie, 31 ans, surveillante tuée le 11 juin par un élève de 14 ans dans un collège de Nogent-sur-Marne.



À Ajaccio, la cérémonie s’est tenue dans la cour de la cité scolaire Fesch, en présence du recteur de l’académie de Corse, Rémi-François Paolini. Celui-ci a pris la parole devant les élèves et les équipes pédagogiques, en français et en corse. « Simu tutti aduniti sta mane in a corte di u cullegiu Fesch per un minutu di silenziu, un minutu chì si vole esse una stonda di rispettu, una stonda sulenna, una stonda d’unità », a-t-il déclaré en ouverture, évoquant une « immense tristesse » partagée dans toute la communauté éducative. Dans son intervention, il a salué l’engagement de Mélanie, « reconnue pour sa bienveillance et son dévouement », et souligné le rôle quotidien du personnel de vie scolaire. Il a également rappelé l’importance des valeurs portées par l’école : « L’odiu è a viulenza ùn anu nisun piazza drentu à i nostri muri », a-t-il affirmé. S’adressant aux élèves, il a conclu : « Vous avez la responsabilité (…) de dire non à la violence, de protéger vos camarades, de préserver le bien-être de chacun ».