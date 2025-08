Tennis - Top départ pour le tournoi de Portivechju

Après les tournois estivaux de Bunifaziu et Pianottoli, c'est au tour de celui de Portivechju organisé par le RCPV de constituer l'essentiel de l'actualité de la petite balle jaune dans l'extrême sud sur les courts du Pruneddu. Un tournoi qui a débuté ce week-end et qui, d'ores et déjà, rassemble 235 joueurs sur les treize tableaux qui composent ce rendez-vous emblématique dans la Cité du Sel. Une fréquentation en très légère hausse par rapport à la précédente édition. Cette quinzaine prendra fin lors du week-end des 16 et 17 avec les différentes finales. En attendant ces rencontres décisives ce sont plus de trois cents parties qui vont se dérouler sur les six courts du complexe sportif du Pruneddu