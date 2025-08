Pour les enfants, une aire de jeux "nature" a ouvert à Porto-Vecchio à l'ombre des pins

Félix, 40 ans, de Paris, observe avec tendresse ses deux filles, Maxine et Romy, jouer avec un circuit d’eau recyclée : « On est venu ici par hasard car on loge juste à côté dans une maison de famille, pour les vacances. Ca change de la plage et de la piscine. Les filles adorent. » Le concept ? « On le connaissait, mais plus en mode urbain… dans un hangar quoi ! Qu’il n’y ait pas de contrainte d’organisation, c’est plutôt cool. Pas besoin de harnais, les filles peuvent jouer aux jeux tout de suite. » « C’est mieux de leur faire faire du trampoline ici plutôt que dans notre jardin », fait remarquer Lydie, une maman porto-vecchiaise, qui apprécie par ailleurs que le lieu accueille des anniversaires.



Volonté d'ouvrir à l'année



Les Enfants sauvages resteront ouverts tous les jours jusqu’à « début septembre », assure Laura Fanucci, qui prévoit également une ouverture à l’année pour que les Porto-Vecchiais puissent en profiter, « probablement le week-end et durant les vacances scolaires, et peut-être aussi le mercredi ». A ajuster selon la fréquentation qui, pour l’heure, satisfait la gérante : « Il y a une vingtaine de voitures sur le parking par jour en moyenne. » Une entrée permet de rester deux heures et demi sur place. Elodie, venue de Grenoble, profite de quelques minutes de répit, à l’ombre d’une table de pique-nique, pendant que ses enfants Alexia et Mattia, 7 et 8 ans, virevoltent sur un trampoline. On tente de les interviewer au vol, et Mattia se plie volontiers à l’exercice. Pas Alexia : « J’ai pas envie ! » bougonne-t-elle, surprise par notre sollicitation à la sortie d’un toboggan. Elodie nous avait prévenu : « Ma fille, c’est une enfant sauvage. »



Les Enfants sauvages, route de Piccovaggia à Porto-Vecchio. Entrée : 15 € par enfant et 5 € par accompagnant. Ouvert tous les jours dès 10 heures durant l’été, puis à déterminer le reste de l’année.