"Impressions de détails" : exposition collective à la confrérie de Belgodère du 14 au 21 août

La confrérie de Belgodère accueillera, du 14 au 21 août 2025, l’exposition collective « Impressions de détails », réunissant quatre artistes autour de la matière, de la forme et du regard.

À l’affiche : Sylvie Verdier (céramiques), Jo Lepage (aquarelles), Alex Corkish (estampes et gravures), et Odile Lenormand-Giudicelli (photographies).



Le vernissage aura lieu le 14 août à 18h.

L’exposition est ouverte chaque jour de 10h à 13h et de 15h à 19h.