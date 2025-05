GR20 : les secours toujours mobilisés pour retrouver le randonneur disparu

Les recherches pour retrouver Marc Lauriac, un randonneur de 50 ans disparu depuis six jours, se poursuivent ce mercredi 7 mai en Haute-Corse. Ce ressortissant français, domicilié à Berlin, avait entamé une randonnée en solitaire sur le GR20. Son téléphone a été géolocalisé pour la dernière fois le 1er mai à 8h45, à proximité du refuge de Pietrapiana, sur la commune de Venaco. Il devait quitter l’île par bateau le jeudi 2 mai, depuis Ajaccio.



Inquiète de ne plus recevoir de nouvelles, sa compagne a donné l’alerte le samedi 4 mai à 16h. Depuis, un important dispositif a été progressivement déployé sous la coordination de la gendarmerie de Corse, avec l’appui du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).



Un premier survol avait été tenté dès le dimanche 4 mai au soir, mais avait dû être interrompu en raison de conditions météo défavorables. Ce mardi 6 mai, les opérations ont repris avec un renfort de moyens aériens : deux hélicoptères ont survolé la zone comprise entre le col de Vizzavona, le refuge de l’Onda et le refuge de Pietrapiana. En parallèle, des équipes au sol ont été déployées sur les sentiers.



Malgré ces efforts, les recherches de mardi sont restées infructueuses. Plusieurs randonneurs interrogés par les gendarmes ont indiqué n’avoir croisé personne correspondant au signalement de Marc Lauriac.



Reprise des recherches ce mercredi

Ce mercredi matin, les opérations se poursuivent sur le terrain, mobilisant une quinzaine de personnes sur les sentiers proches du lieu de disparition présumé. Des drones sont également utilisés pour compléter le dispositif. Une équipe du GMG (Groupe Montagne Gendarmerie), composée de gendarmes venus de différentes unités de l’île, a été engagée en renfort du PGHM.



Toute personne ayant croisé Marc Lauriac ou disposant d'informations utiles est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Corte au 04.95.46.04.81.