De nombreux cadavres de chiens retrouvés dans une propriété privée en Balagne

Une sinistre découverte a été faite près de l'aéroport de Calvi : plusieurs cadavres de chiens ont été retrouvés sur un terrain en location. Alertée par les propriétaires des lieux, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider ce drame. "Il y a effectivement un charnier qui a été découvert dans un jardin, près d’une habitation. Pour l’heure, nous ne pouvons pas communiquer davantage. Nous allons faire un gros point de situation sur l’enquête en cours mardi matin, avec le sous-préfet de Calvi. Et d’ici là, nous en saurons un peu plus sur les orientations à venir. Nous ne savons pas encore s’il y a d’autres sites. Nous aurons bientôt d’autres hypothèses de travail pour pouvoir établir notre enquête et avoir plus de certitude. Mais s’il y avait d’autres cadavres et un autre charnier, cela deviendrait beaucoup plus sensible. Alors nous devons être sûrs de ce que nous avançons" relate le commandant Dihouée, de la compagnie de Calvi.



Des cadavres enterrés, d’autres encore attachés, morts très certainement de faim et de soif , "il y en avait même un petit dans une cage, mort " , confie une bénévole de l’association Nos amis à 4 pattes, encore traumatisées. "C’est complètement inhumain!" Les membres du bureau Nos Amis à 4 Pattes ont été reçus ce vendredi 29 mars par le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans. "Il y a une enquête judiciaire sous l’autorité du parquet. Je ne peux donc rien dire à ce sujet . Mais j’ai rencontré l’association pour deux choses. Dans un premier temps, en ce qui concerne les crédits de France Relance qu’ils ont obtenus pour effectuer des travaux sur leur site. Mais également, pour évoquer à cette occasion, les problématiques du refuge. Malheureusement ce premier contact s’est fait sur fond de drame qui nous a tous touchés cette semaine. J’apporte aux bénévoles tout mon soutien. Aujourd’hui, on se retrouve encore avec certaines pratiques douteuses. Et nous devons sensibiliser à des actions de prévention telles que la stérilisation des animaux errants" précise le Hat fonctionnaire.



Les membres du bureau de l’association Nos Amis à 4 Pattes demandent que les personnes qui maltraitent ou torturent les animaux soient enfin punies. "Les affaires sont classées sans suite et ces personnes n’ont aucune interdiction par la suite de posséder à nouveau des animaux. Nous récupérons souvent des chiens au refuge que l’on répare tant bien que mal physiquement. Mais du côté psychologique c’est très difficile, car ils sont traumatisés". Basgiu, dernier chien sauvé in extremis, a été retrouvé le 12 mars dernier à Venacu, attaché par une chaîne dans le maquis, affamé et squelettique. "Il avait également les 2 pattes avant ligotées entre elles. Des randonneurs l’ont heureusement retrouvé à temps et nous ont contactés", continue un des membres d’association. On se rappellera également de Sperenza, une chienne trouvée en piteux états qui n’aura malheureusement pas survécu.



La SPA et Nos Amis à 4 Pattes ont porté plainte pour se constituer partie civile. L’association balanine invite toutes les associations de protection animale à faire de même. "Aujourd’hui on demande que l’État agisse et que les langues se délient. Il ne faut pas hésiter à alerter les autorités lorsque l’on a connaissance de ce genre de faits. Nous recevons de nombreux témoignages concernant cette affaire, que nous transmettons à la gendarmerie de Calenzana, en charge de l'enquête. Si vous avez des informations sur cette affaire, vous pouvez contacter la gendarmerie de Calenzana au 04 95 62 70 17."