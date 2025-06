Gérald Darmanin annonce la création d’un pôle régional contre la criminalité organisée en Corse

« Je viens, suite au discours que j’ai tenu à la collectivité en février, annoncer la création de ce pôle régional contre la criminalité organisée ici à Bastia. »

Trois mois après sa prise de parole devant l’Assemblée de Corse lors de la session spéciale dédiée à la lutte contre les dérives mafieuses, Gérald Darmanin a tenu parole. Ce jeudi, le garde des Sceaux a officiellement annoncé l’installation à Bastia d’un pôle judiciaire dédié à la criminalité organisée.

Cette structure, qualifiée d’

par le ministre, ne retire aucun moyen aux juridictions existantes.

, a insisté Gérald Darmanin. Le pôle bastiais traitera notamment les affaires liées aux extorsions de fonds, aux incendies criminels, au chantage, aux trafics ou au blanchiment d’argent. Il interviendra uniquement à l’échelle insulaire.

Gérald Darmanin a souligné que cette création ne remet pas en cause les dispositifs existants. « Ça ne retire en rien le fait que la JIRS de Marseille va continuer à travailler, notamment sur les homicides », a-t-il rappelé, évoquant également le futur parquet national de criminalité organisée, dont la mise en place est prévue au 1er janvier 2026, sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau parquet, à l’image du parquet national antiterroriste, pourra être co-saisi pour les affaires les plus complexes,

« inédite »« Pas un magistrat en moins à Ajaccio, mais des moyens supplémentaires pour l’ensemble de la Corse »a ajouté le ministre pour préciser le champ d’action de cette nouveau pôle.

Ce renforcement passera par l’arrivée de 57 agents du ministère de la Justice, dont 17 magistrats, d’ici 2027. « Les premiers renforts sont attendus dès le mois de septembre. », a indiqué le garde des Sceaux en insistant sur la spécificité de la situation insulaire. « Il n’existera pas d’autres pôles de cette envergure ailleurs dans la République. Cela montre l’attachement de l’État à la Corse, mais aussi le mal qui peut la ronger : le chantage, l’extorsion, les homicides parfois liés au narcobanditisme ou à la criminalité environnementale. »



À cette annonce s’ajoute la diffusion, dès ce jeudi soir, d’une nouvelle circulaire de politique pénale territoriale applicable à la Corse. « La Corse présente des spécificités évidentes. La réponse de l’État doit les prendre en compte », a déclaré le garde des Sceaux. Ce document, en trois pages, fixe trois priorités pour les parquets corses : la lutte contre les violences aux personnes, contre les trafics de drogue, et contre le blanchiment.



Une volonté de « juger en Corse »

Ces annonces s’inscrivent dans une volonté plus large plus large portée par le ministre : traiter les affaires en Corse, avec des moyens adaptés à la réalité locale. « L’État n’a pas peur de juger en Corse. Nous devons juger ici, avec des moyens inédits », a affirmé Gérald Darmanin, en réponse aux inquiétudes exprimées ces dernières années sur les capacités des juridictions insulaires à traiter certains dossiers sensibles.



En parallèle, le ministre a annoncé l’ouverture d’une concertation pour la création d’un pôle foncier à Ajaccio, prévu début 2026. L’objectif est de traiter les problématiques liées aux successions complexes, au désordre foncier, à la multiplicité des indivisions. Des blocages qui, selon lui, freinent le développement économique de la Corse. « Il ne s’agit pas de mercantilisme, mais d’un attachement profond à la terre. Ce lien très fort, bien connu, rend les situations foncières parfois inextricables. »



« Un effort considérable » et un cap affiché

Gérald Darmanin a enfin tenu à saluer le travail des associations de victimes et des collectifs anti-mafia, entendus dans la préparation de cette réforme. Il a également rappelé que ces annonces s’inscrivent dans un processus engagé depuis trois ans, dans le cadre du cycle dit de « Beauvau de la justice ». « C’est un effort considérable que nous lançons très rapidement, avec des moyens très concrets. Ce pôle anticriminalité, unique en France, est un tournant. Il marque l’attachement de l’État à la Corse, et sa volonté de faire reculer durablement la criminalité organisée. »